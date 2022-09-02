النشرة الدينية.. فضل كثرة الصلاة على النبي.. خطأ يقع فيه الرجال والنساء عن الحياة الزوجية

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

عباس شومان متسائلا: لم جعلتم الحمل مجانا والرضاعة بأجر؟



جامعة الأزهر تصدر تنبيها مهما لطلاب اختبار القدرات بالكليات



معجزة من الله.. وزير الأوقاف: بصمة الإصبع لا تتطابق بين شخصين أبدا



كثرة الصلاة على النبي.. من أبواب الرحمة ومفاتيح الفرج



أجرة الأم على إرضاع طفلها.. أستاذة بالأزهر توضح الحكم الشرعي بالأدلة



هل يقوم الزواج على الحقوق والواجبات ؟ خطأ يقع فيه السيدات والرجال

