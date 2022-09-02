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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشرقية تتصدر محافظات توريد القمح على مستوى الجمهورية

صدى البلد

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية إنتهاء موسم توريد القمح المحلي لعام  ٢٠٢٢ على مستوى مراكز المحافظة بكمية بلغت (٦٣٠٠٣٩) طن و (٨٢٣ ) كيلو قمح بمراكز التجميع والصوامع على مستوى المحافظة وذلك منذ بدء موسم التوريد من شهر أبريل الماضي حتى اليوم لافتاً  إلى أن  إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة المحافظة بلغت ٤٢٣ ألف و ٢٢٢ فدان.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن هذا الموسم يُعد واحداً من أنجح مواسم التوريد للقمح المحلى وذلك بعد أن  تصدرت المحافظة المركز الأول في التوريد على مستوى محافظات الجمهورية .

أشاد المحافظ  بدور كافة  الجهات المشاركة  في أعمال توريد القمح المحلي و تذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين حتى تحقق المحافظة أعلى كمية توريد هذا العام مشيرا إلى أن أعمال  توريد محصول القمح تمت  وفقاً للضوابط والإشتراطات اللازمة والتي ساهمت في إنجاح  موسم الحصاد والتوريد.

 

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وكانت مديرية التموين بمحافظة الشرقية قد صرحت في أبريل الماضي أن مواقع التخزين للأقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت ٥٥ موقع ما بين صوامع وشون وهناجر حكومية مطورة تابعة لكل من ( بنك التنمية و الائتمان الزراعي ـ شركة مطاحن شرق الدلتا ـ شركة المصرية للصوامع و التخزين ـ شركة مطاحن شمال ) تستخدم كمراكز تجميع، فضلًا عن عدد من الصوامع الخاصة بالمحافظة .

الشرقية التموين محافظ الشرقية محافظة الشرقية مديرية التموين مراكز المحافظة الجمهورية محصول القمح

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