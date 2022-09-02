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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روجينا تنعى المخرج علي عبد الخالق: أستاذي اللى اتعلمت منه الكثير

المخرج علي عبد الخالق
المخرج علي عبد الخالق

نعت الفنانة "روجينا" المخرج علي عبد الخالق الذي وافته المنية مساء اليوم الجمعة بعد صراع مع مرض السرطان، باحدى مستسفيات القاهرة.

 

وكتبت روجينا عبر حسابها علي تويتر قائلة: "انا لله وانا اليه راجعون المخرج الكبير المبدع على عبد الخالق فى ذمة الله مدرسة كبيرة فى  الاخراج استاذى اللى اتعلمت منة كتير على المستوى الفنى اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك اسالكم الدعاء بالرحمة والمغفرة"


توفى مساء اليوم الجمعة المخرج الكبير على عبد الخالق بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ87 عام,، وأعلن هشام نجل المخرج الراحل وفاة والده قائلا: البقاء لله أبي في ذمة الله.


وكان المخرج الراحل على عبدالخالق  قد كشف عن  تطورات حالته الصحية بعد إصابته بمرض السرطان، وقال في مداخلة هاتفية عبر برنامج مساء dmc :"بدأت اليوم في وحدة المركز الطبي العالمي جلسات إشعاع تستمر لخمسة أيام، بمعدل جلسة كل يوم، وفي انتظار نتيجة تحاليل لعينة أخذت مني لتحديد نوع السرطان، والأدوية المناسبة ".


 وأضاف على عبد الخالق “:من المنتظر أن تظهر نتيجة التحاليل خلال أيام، وهي تحاليل كثيرة تكلفتها 30 ألف جنيه قابلة للزيادة”. 

 

جدير بالذكر ان أعمال المخرج علي عبدالخالق اقتربت من 50 عملاً فنياً ما بين السينما والدراما، واستطاع ان يترك بصمة فنية في مسيرة أعماله وبعض من أعماله أفلام "يوم الكرامة، راندفو، النمس، الإمبراطور، إعدام ميت، ومسلسل أصحاب المقام، جري الوحوش، الكيف، العار، البيضة والحجر، 4 في مهمة رسمية، شادر السمك، الحقونا، اغتصاب، عتبة الستات، الكافير، يمين طلاق، الحناكيش، بونو بونو، مدافن مفروشة للإيجار، السادة المرتشون، الحب وحده لا يكفي، بنات إبليس، الوحل وغيرها من الأعمال.

 

المخرج الراحل الفنانة روجينا المخرج على عبد الخالق تطورات حالته الصحية صراع مع المرض المخرج الكبير علي عبد الخالق

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