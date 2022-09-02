حلمي بكر يوجه رسالة لـ آمال ماهر: حافظي على هيبتك.. فيديو

كشف الموسيقار حلمي بكر، عن رأيه في عدد من المطربين الموجودين على الساحة الفنية بعد عرض مجموعة من الصور لهم خلال برنامج "يلا نحلم".

وعن حسن شاكوش قال حلمي بكر، عبر فضائية "الحدث اليوم": "أرجو علبة العدة تكمل من شاكوش وزرادية وبنسة ومفك، عشان يكون عالم الغناء ميكانيكال وليس حس وغناء وطرب".

أما عن صورة أمال ماهر، قال: "صوت عظيم جدا جدا والمطلوب أنها تعرف أن صوتها عظيم وربنا حباها بأشياء متعرفش إنها بتقولها، بتقول أحساسيس وحركات موسيقية مقامية، فهي صوت عظيم ولكن الرعاية حولها ورعايتها النفسية أنا غير موافق عليها، أرجو الهيبة دي تحافظي عليها".

لغة التعامل مع الفن

وعن حميد الشاعري قال: "فنان مرحلة ولا شك عمل شىء في الموسيقى والغناء إلا لغة التعامل مع الفن بمظهر لا يليق، فذهب فنا وبقت هلهلة ملابس، وأنا معرفش ابنه خلفه إمتى، يا حميد أنت جيت النقابة وامتحنتك وأخدت الكارنية وجبتك الحلم العربي، أنا مش بقول عنك إلا كل خير، وأرجوا اللي يطلع من ابنك يكون كل خير وإلا مش هيكون هناك خير ليك".