جامعة جنوب الوادي الأهلية تحدد آليات سداد المصروفات بالكليات

أعلن رئيس جامعة جنوب الوادي، الدكتور يوسف غرباوي أن جامعة جنوب الوادي الأهلية حددت آليات سداد المصروفات الجامعية للطلاب المقبولين بكليات الجامعة وهي: الطب والجراحة والعلاج الطبيعي والحاسبات والمعلومات، وذلك من خلال سداد المصروفات عن طريق التحصيل الالكتروني من خلال البنك الأهلي وبنك مصر بفروعهم على مستوى الجمهورية عبر شباك التحصيل الالكتروني الموجود بالبنك وذلك اعتبارا من غد /السبت/، وتستمر الفعاليات حتى يوم الأربعاء المقبل.



وأضاف رئيس الجامعة ،في بيان اليوم الجمعة، أنه على الطلاب المقبولين بكليات الجامعة الاهلية بقنا بالتوجه إلى البنك ومعهم بطاقات الرقم القومي ويتم سداد المبالغ المطلوبة ثم التوجه إلى مقر الجامعة الأهلية بالمدرجات الجديدة خلف كلية الطب لتسليم إيصال السداد والأوراق الخاصة بهم خلال أسبوع من ترشيحهم وذلك بدءا من غد /السبت/ علما بأنه سيتم سداد نصف المصروفات للترم الأول للكليات الثلاثة، بالإضافة إلى سداد مبلغ 2000 جنيه مصروفات إدارية.