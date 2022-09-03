أصدقاء الأمس خصوم اليوم.. الكبير أوي يشعل حرب التصريحات بين دنيا ومكي

حلت الفنانة دنيا سمير غانم ضيفة على محطة راديو إنرجي 92.1، في حلقة خاصة مع زهرة رامي ومنة عامر، بعد اختيارها نجمة شهر أغسطس، وإذاعة أغنياتها وأشهر أعمالها على مدار الأيام الماضية.

وأشادت دنيا سمير غانم بالفنانة رحمة أحمد التي لعبت شخصية مربوحة في الموسم السادس من “الكبير أوي”، وقالت إنها جميلة جدا وقدمة الشخصية بطريقتها، ولكنها ليست النسخة الثانية من هدية.

وعن تصريحها السابق حول الناموس في لوكيشن تصوير مسلسل “الكبير أوي”، قالت: "موضوع الناموس حقيقي جدا، وأي حد في الكاست هيأكد الكلام ده"، واستطردت: “بحب مسلسل الكبير أوي وكنت متضايقة لما مشيت من المسلسل بس جوايا حاجات تانية كتير جدا.. شبابي كان بيدفن تحت الباروكة والجلابية”.

ورد الفنان أحمد مكي بطريقة غير مباشرة خلال مسلسله "الكبير أوي ٦" على تصريحات دنيا سمير غانم أنها كانت تواجه صعوبات كبيرة في المسلسل بسبب وجود الناموس.

وفي أحد مشاهد المسلسل، خاصة حفل زفاف الكبير على مربوحة، قالت له مربوحة: “بتحب الصيف ولا الشتاء”، فأجاب: "لا الشتاء علشان مفهوش ناموس".