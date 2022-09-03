عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

أصدقاء الأمس خصوم اليوم.. الكبير أوي يشعل حرب التصريحات بين دنيا ومكي

صدى البلد

حلت الفنانة دنيا سمير غانم ضيفة على محطة راديو إنرجي 92.1، في حلقة خاصة مع زهرة رامي ومنة عامر، بعد اختيارها نجمة شهر أغسطس، وإذاعة أغنياتها وأشهر أعمالها على مدار الأيام الماضية. 

وأشادت دنيا سمير غانم بالفنانة رحمة أحمد التي لعبت شخصية مربوحة في الموسم السادس من “الكبير أوي”، وقالت إنها جميلة جدا وقدمة الشخصية بطريقتها، ولكنها ليست النسخة الثانية من هدية. 

وعن تصريحها السابق حول الناموس في لوكيشن تصوير مسلسل “الكبير أوي”، قالت: "موضوع الناموس حقيقي جدا، وأي حد في الكاست هيأكد الكلام ده"، واستطردت: “بحب مسلسل الكبير أوي وكنت متضايقة لما مشيت من المسلسل بس جوايا حاجات تانية كتير جدا.. شبابي كان بيدفن تحت الباروكة والجلابية”. 

ورد الفنان أحمد مكي بطريقة غير مباشرة خلال مسلسله "الكبير أوي ٦" على تصريحات دنيا سمير غانم أنها كانت تواجه صعوبات كبيرة في المسلسل بسبب وجود الناموس.

وفي أحد مشاهد المسلسل، خاصة حفل زفاف الكبير على مربوحة، قالت له مربوحة: “بتحب الصيف ولا الشتاء”، فأجاب: "لا الشتاء علشان مفهوش ناموس".

الفنانة دنيا سمير غانم مربوحة شخصية مربوحة مسلسل الكبير أوي احمد مكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر: آدي هوتر مديرا فنيا لـ الأهلي

قرار نهائي.. ماركو روزه يحسم موقفه من تدريب الأهلي |خاص

مرتضى منصور يطلب ضم لاعب الأهلي على الهواء..فيديو

جنون الذهب.. قفزة صادمة في الأسعار وعيار 21 يفوق التوقعات

بعد التجديد لـ زيزو.. مرتضى منصور: أنهينا صفقة نجم فيوتشر..فيديو

فاز على بايرن ميونخ 5-0.. ما تريد معرفته عن مدرب الأهلي المحتمل

امرأة في محكمة الأسرة: جوزي عايزني أكون في حضن صاحبه وهو ياخد مراته

تعرف على أبرز قائمة صفقات النادي الأهلي استعدادا للموسم الجديد

موضوعات متعلقة

لهذه الأسباب رفضت اللبس المكشوف وخلعت الحجاب وشقيقي قاطعني.. ماذا قالت الراقصة هندية "فيديوجراف"

هل سيجري هدم مقبرة طه حسين .. وما سر الكتابات الحمراء على مدفن عميد الأدب العربي "فيديوجراف"

قرارات هامة لمجلس الوزراء .. تعرف عليها .. فيديوجراف

ترشيحاتنا

فيديو استغاثة عبر فيسبوك.. التحقيق في واقعة استيلاء شخص على مدفن بالخليفة

في جنازة على عبدالخالق.. أحدث ظهور لـ طارق النهري بعد خروجه من السجن

محدش يحضر جنازتي.. لماذا تخلصت رنا فتاة المنصورة من حياتها؟

بيراميدز يعلن تمديد عقد دودو الجباس لمدة موسمين

القصة الكاملة لمقتل طفلة على يد شقيقتها بسبب الغيرة في بني سويف

قضايا تهرب ضريبى.. الداخلية تعيد لخزينة الدولة 25 مليون جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعات ارتباطها| فساتين أثارت الجدل لـ طليقة أحمد الفيشاوي.. شاهد

تامر حسنى يختتم الصيف بحفل فى الساحل الشمالى.. صور

احذر.. الإفراط في تناول هذا النوع من البهارات يدمر الكلى والكبد

العلاقة الجنسية قبل الزواج.. تحت شعار الحرية الشخصية نجوم يثيرون الجدل أخرهم محمد عطية.. وفنانة شهيرة تقيم علاقة لمدة عامين قبل الارتباط

فيديو

بشكل إلزامي.. التضامن تعلن عن دورات إجبارية للمقبلين على الزواج

العلاقة الجنسية قبل الزواج.. تحت شعار الحرية الشخصية نجوم يثيرون الجدل أخرهم محمد عطية.. وفنانة شهيرة تقيم علاقة لمدة عامين قبل الارتباط

يتعرض للتحرش وضد إعدام قاتل نيرة أشرف ويحبذ المساكنة.. تصريحات مثيرة لـ محمد عطية

تتساوى الرؤوس .. أزمة محمد رمضان وسميرة عبد العزيز تشتعل من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ