خبير أسري: غيرة الرجل من نجاح زوجته حقد وشعور بالنقص

يرى أمير نصيف المحامي والمتخصص في الشأن الأسري، أن غيرة الزوج على زوجته بسبب نجاحها في عملها يعد مرضا وحقد من الرجل على زوجته وشعور بالنقص.

وأضاف أمير نصيف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك بعض الأزواج يمثلون دافع قوى لنجاح الزوجة ويحفزها على النجاح، مؤكدا أن الرجل لا يخشى من نجاح المرأة وسيطرتها على بيت، مشيرا إلى أن هذا الأمر يرجع إلى شخصية الزوج.

هتبقى ولعة نار

تابع المتخصص في الشأن الأسري، "لو المرأة فكرت إنها تسود وتقود البيت هتبقى ولعة نار والأطفال هم الضحية، من الخطأ الكبير أن يتولد للرجل أن زوجته أفضل منه بسبب تصرفات الزوجة".

