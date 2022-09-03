وزير الشباب يهنئ منتخب مصر للرياضات الإلكترونية بالفوز بلقب الدوري العربي

تواصل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم، مع بعثة منتخب مصر للرياضات الإلكترونية للتهنئة بالفوز بلقب الدورى العربى الذى أُقيم بالعاصمة السعودية "الرياض" فى الفترة ١-٢ سبتمبر الجارى.

وتوج المنتخب الوطنى للرياضات الإلكترونية بلقب الدوري العربي للمرة الأولى في تاريخه في لعبة "فالورانت"، حيث فاز فى المباراة النهائية على نظيره السعودى بنتيجة ٢- ١ فى مباراة حماسية استمرت ثلاث ساعات، نالوا خلالها إشادة الجماهير الحاضرة في بوليفارد الرياض.

قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة لبعثة المنتخب المصري على الأداء المتميز والإنجاز التاريخي، مؤكدا أن الرياضات الإلكترونية في مصر تشهد تطورا كبيرا، واعداً بتكريم البعثة فور العودة إلى مصر.

حضر المباراة النهائية كلا من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحادين السعودي والعربي للرياضات الإلكترونية، والأمير الأردني عمر بن فيصل، وهشام الطاهر الأمين العام للاتحاد العربي، وشريف عبد الباقي رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربية، ورؤساء الاتحادات العربية من 22 دولة، وأمنية يحيى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري ورئيس بعثة منتخب السيدات، ومحمد وردة عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس بعثة مصر منتخب الرجال في البطولة.

كما واصلت بعثة مصر إنجازاتها في الدوري العربي للرياضات الإلكترونية بعد فوز فريق الفتيات بالمركز الثالث في لعبة "فالورانت" في أول مشاركة مصرية بالرياضات النسائية الإلكترونية، كما فاز عبد الفتاح البشلاوي بالمركز الرابع في منافسات لعبة "تيكن" للرجال. ومن جانبه، وجه محمد وردة رئيس بعثة مصر في البطولة الشكر للدكتور أشرف صبحي على دعمه للرياضات الإلكترونية، وتذليل أي صعوبات تواجه الاتحاد المصري واللاعبين.

وأضاف محمد وردة أن لاعبي المنتخب المصري أبهروا الجميع بتفوقهم على كل المنتخبات العربية بجانب التزامهم الأخلاقي لينالوا إشادة الجميع على رأسهم الأمير فيصل بن بندر.

ضمت قائمة منتخب الرجال كلا من محمد عاطف مدير الفريق، واللاعبون مارك عماد ونور شريف ويوسف محمد ويوسف أسامة وكريم فؤاد وعمر حسين. كما مثل منتخب الفتيات كلا من يارا هشام وسارة علاء وزينة محمد وساندرا شريف ونورهان صلاح وندى سند وهند محمد مديرة المنتخب.