عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب يهنئ منتخب مصر للرياضات الإلكترونية بالفوز بلقب الدوري العربي

صدى البلد

تواصل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم، مع بعثة منتخب مصر للرياضات الإلكترونية للتهنئة بالفوز بلقب الدورى العربى الذى أُقيم بالعاصمة السعودية "الرياض" فى الفترة ١-٢ سبتمبر الجارى. 

وتوج المنتخب الوطنى للرياضات الإلكترونية بلقب الدوري العربي للمرة الأولى في تاريخه في لعبة "فالورانت"، حيث فاز فى المباراة النهائية على نظيره السعودى بنتيجة ٢- ١ فى مباراة حماسية استمرت ثلاث ساعات، نالوا خلالها إشادة الجماهير الحاضرة في بوليفارد الرياض. 

قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة لبعثة المنتخب المصري على الأداء المتميز والإنجاز التاريخي، مؤكدا أن الرياضات الإلكترونية في مصر تشهد تطورا كبيرا، واعداً بتكريم البعثة فور العودة إلى مصر. 

حضر المباراة النهائية كلا من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحادين السعودي والعربي للرياضات الإلكترونية، والأمير الأردني عمر بن فيصل، وهشام الطاهر الأمين العام للاتحاد العربي، وشريف عبد الباقي رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربية، ورؤساء الاتحادات العربية من 22 دولة، وأمنية يحيى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري ورئيس بعثة منتخب السيدات، ومحمد وردة عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس بعثة مصر منتخب الرجال في البطولة. 

كما واصلت بعثة مصر إنجازاتها في الدوري العربي للرياضات الإلكترونية بعد فوز فريق الفتيات بالمركز الثالث في لعبة "فالورانت" في أول مشاركة مصرية بالرياضات النسائية الإلكترونية، كما فاز عبد الفتاح البشلاوي بالمركز الرابع في منافسات لعبة "تيكن" للرجال. ومن جانبه، وجه محمد وردة رئيس بعثة مصر في البطولة الشكر للدكتور أشرف صبحي على دعمه للرياضات الإلكترونية، وتذليل أي صعوبات تواجه الاتحاد المصري واللاعبين. 

وأضاف محمد وردة أن لاعبي المنتخب المصري أبهروا الجميع بتفوقهم على كل المنتخبات العربية بجانب التزامهم الأخلاقي لينالوا إشادة الجميع على رأسهم الأمير فيصل بن بندر. 

ضمت قائمة منتخب الرجال كلا من محمد عاطف مدير الفريق، واللاعبون مارك عماد ونور شريف ويوسف محمد ويوسف أسامة وكريم فؤاد وعمر حسين. كما مثل منتخب الفتيات كلا من يارا هشام وسارة علاء وزينة محمد وساندرا شريف ونورهان صلاح وندى سند وهند محمد مديرة المنتخب.

السعودية الدورى العربى الرياضات الإلكترونية فالورانت المنتخب المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهت بنسبة 90%؜.. هذا هو مدرب الأهلي| فاز على اقوى أندية العالم

وفاة شقيقة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

زهقت من شذوذها .. اعترافات فاضحة للمتهمة بقتل صديقتها في الطالبية

مفاجأة.. الأهلي يستعيد اللاعبين الراحلين نهائيا| تفاصيل العقود

صفقة مجانية.. نجم مازيمبي يقترب من الزمالك وسط عروض أندية مصرية لضمه

ألماني.. شوبير يلمح إلى هوية مدرب الأهلي الجديد

الأهلي يؤجل الإعلان عن صفقته الأولى.. تفاصيل

زيزو والخطيب وصفقة مجانية.. اعرف أهم وآخر الأحداث داخل نادي الزمالك

ترشيحاتنا

بعد قطع روسيا الغاز عن أوروبا.. هل تحل إيران أزمة الطاقة؟

فوزي: الأهلي هدد الشناوي بهذا الأمر.. والفريق لا يحتاج لحارس بديل.. فيديو

سجل 17 هدفا واستقبل ثنائية.. مشوار منتخب مصر للناشئين في كأس العرب

أسعار الدولار اليوم السبت 3 سبتمبر 2022

أسعار السيارة فورثينج T5 إيفو موديل 2022 .. تفاصيل

ماذا يحدث لمن لا يصلي الفجر ؟.. 23 عقوبة بالدنيا والآخرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 3 جنيه.. طبيب المشاهير يكشف عن المشروب الذهبي لإنقاص الوزن سريعا

ازاي تتعشي بـ 5 جنيه .. طريقة عمل بيض بالعجوة

بعد شائعات انتشاره بالأسواق.. أضرار كارثية يسببها البيض الصيني

ببطن مكشوف.. طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل| شاهد

فيديو

من الفتاة التي كانت مع جورج الراسي في الحادث.. طليقته تفجر مفاجأة|فيديو جراف

هل تجسد لهم الجن؟.. حرقوا منزل دجال الإسماعيلية فظهر لهم شيء غريب

ويجان أم المصري.. ما هي وجهة أبو جبل القادمة؟

ظهرت بكدمات عديدة في وجهها.. قصة فتاة دكرنس ومحاولات إنقاذها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ