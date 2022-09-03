عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

والد زيزو يفجر مفاجأة عن استمرار نجله في نادي الزمالك

زيزو
زيزو

كشف مصطفى سيد والد اللاعب الدولي احمد سيد زيزو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، مصير نجله وإلى اي ناد سيلعب في الفترة المقبلة.

 

txt

حضن من عمرو أديب لـ زيزو.. اللاعب: الزمالك عانى كثيرا الموسم الحالي

txt

زيزو: فيريرا علم لاعبي الزمالك الكرة وصلاح قال لي لازم تحترف دلوقتي

وقال مصطفى سيد، في حوار مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إن لدينا عروض من أندية في أوروبا، و عروض خليجية، ومنهم عروض تريد تفعيل الشرط الجزائي لكن تم رفض هذا الأمر، وعروض اخر تريد التواصل مع نادي الزمالك. 

 

 

الأقرب استمرار زيزو في نادي الزمالك

 

و أضاف مصطفى سيد والد اللاعب الدولي احمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، أن الأقرب استمرار أحمد في نادي الزمالك، واحمد تعب واجتهد ولديه اكثر من ذلك بكثير وأقول للجماهير: هتشوفوا منه أكثر وأكثر في الملعب.

 

فيما قال احمد سيد زيرو، أن نادي الزمالك مر بظروف صعبة ولا يمكن أن يمر بها أي ناد في العالم، مضيفا أن نادي الزمالك عان كثيرا في الموسم الحالي.


وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن لاعبي الزمالك يحبون النادي ولذلك نجحنا في تحقيق بطولة الدوري العام، متابعا أن اللاعبون قدموا مستوى رائع.


وتابع زيزو، أن تقنية "الفار" حقق العدالة في بطولة الدوري بنسبة ٩٠٪ وهو أمرا هاما في الدوري العام المصري الموسم الحالي، مستدركا أن هذه التقنية أثرت بشكل إيجابي في بطولة الدوري وكسبنا الدوري بالعدالة في الفار. 
 

 

مصطفى سيد زيزو أحمد سيد زيزو اخبار التوك شو الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهت بنسبة 90%؜.. هذا هو مدرب الأهلي| فاز على اقوى أندية العالم

وفاة شقيقة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

زهقت من شذوذها .. اعترافات فاضحة للمتهمة بقتل صديقتها في الطالبية

صفقة مجانية.. نجم مازيمبي يقترب من الزمالك وسط عروض أندية مصرية لضمه

مفاجأة.. الأهلي يستعيد اللاعبين الراحلين نهائيا| تفاصيل العقود

ألماني.. شوبير يلمح إلى هوية مدرب الأهلي الجديد

الأهلي يؤجل الإعلان عن صفقته الأولى.. تفاصيل

زيزو والخطيب وصفقة مجانية.. اعرف أهم وآخر الأحداث داخل نادي الزمالك

موضوعات متعلقة

حضن من عمرو أديب لـ زيزو.. اللاعب: الزمالك عانى كثيرا الموسم الحالي

زيزو ووالده في مكتب مرتضى منصور الآن لـ حسم موقفه مع الفريق

ترشيحاتنا

سعودي تزوج من 53 امرأة.. ويوجه نصيحة غريبة للرجال |فيديو

فيديو عاري للترويج للسياحة المصرية في كندا..عمرو القاضي: ليس لنا علاقة بالكرنفال

زيزو: مع كيروش بدأنا نبقى منتخب بجد

مرتضى منصور يطلب ضم لاعب الأهلي على الهواء

طريقة عمل آيس كريم مانجو بمذاق لا يقاوم

بعد التجديد لـ زيزو.. مرتضى منصور: أنهينا صفقة نجم فيوتشر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غالي جدا.. سعر غير متوقع لـ حذاء درة الغريب في أحدث جلسة تصوير

بـ 3 جنيه.. طبيب المشاهير يكشف عن المشروب الذهبي لإنقاص الوزن سريعا

ازاي تتعشي بـ 5 جنيه .. طريقة عمل بيض بالعجوة

بعد شائعات انتشاره بالأسواق.. أضرار كارثية يسببها البيض الصيني

فيديو

محمد عطية: أطلقت على كلبي اسم ميسي.. ورونالدو غير حياتي

من الفتاة التي كانت مع جورج الراسي في الحادث.. طليقته تفجر مفاجأة|فيديو جراف

هل تجسد لهم الجن؟.. حرقوا منزل دجال الإسماعيلية فظهر لهم شيء غريب

ويجان أم المصري.. ما هي وجهة أبو جبل القادمة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ