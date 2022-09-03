والد زيزو يفجر مفاجأة عن استمرار نجله في نادي الزمالك

كشف مصطفى سيد والد اللاعب الدولي احمد سيد زيزو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، مصير نجله وإلى اي ناد سيلعب في الفترة المقبلة.

وقال مصطفى سيد، في حوار مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إن لدينا عروض من أندية في أوروبا، و عروض خليجية، ومنهم عروض تريد تفعيل الشرط الجزائي لكن تم رفض هذا الأمر، وعروض اخر تريد التواصل مع نادي الزمالك.

الأقرب استمرار زيزو في نادي الزمالك

و أضاف مصطفى سيد والد اللاعب الدولي احمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، أن الأقرب استمرار أحمد في نادي الزمالك، واحمد تعب واجتهد ولديه اكثر من ذلك بكثير وأقول للجماهير: هتشوفوا منه أكثر وأكثر في الملعب.

فيما قال احمد سيد زيرو، أن نادي الزمالك مر بظروف صعبة ولا يمكن أن يمر بها أي ناد في العالم، مضيفا أن نادي الزمالك عان كثيرا في الموسم الحالي.



وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن لاعبي الزمالك يحبون النادي ولذلك نجحنا في تحقيق بطولة الدوري العام، متابعا أن اللاعبون قدموا مستوى رائع.



وتابع زيزو، أن تقنية "الفار" حقق العدالة في بطولة الدوري بنسبة ٩٠٪ وهو أمرا هاما في الدوري العام المصري الموسم الحالي، مستدركا أن هذه التقنية أثرت بشكل إيجابي في بطولة الدوري وكسبنا الدوري بالعدالة في الفار.

