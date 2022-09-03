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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انا محظوظة.. ممثلة أمريكية شهيرة تعلن إصابتها بالسرطان

جين فوندا
جين فوندا

أعلنت جين فوندا إصابتها بمرض سرطان الغدد الليمفاوية وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” . 

وقالت جين فوندا : لدي شيء شخصي أريد مشاركته. لقد تم تشخيصي بمرض ليمفوما اللاهودجكين وبدأت العلاج الكيميائي.

وتتابع جين فوندا : هذا سرطان قابل للعلاج للغاية. 80٪ من الناس على قيد الحياة ، لذلك أشعر بأنني محظوظة جدًا.

واضافت جين فوندا : أنا محظوظة أيضًا لأن لدي تأمين صحي وإمكانية الوصول إلى أفضل الأطباء والعلاجات. أدرك ، وهو أمر مؤلم ، أنني محظوظ في هذا. تقريبا كل أسرة في أمريكا كان عليها أن تتعامل مع السرطان في وقت أو آخر ، والكثير منهم لا يحصلون على الرعاية الصحية الجيدة التي أتلقىها وهذا ليس صحيحا.

 

وتابعت جين فوندا  : نحتاج أيضًا إلى التحدث أكثر ليس فقط عن العلاجات ولكن عن الأسباب حتى نتمكن من القضاء عليها. على سبيل المثال ، يحتاج الناس إلى معرفة أن الوقود الأحفوري يسبب السرطان. وكذلك الحال بالنسبة لمبيدات الآفات ، وكثير منها يعتمد على الوقود الأحفوري ، مثل مبيدات الآفات. أقوم بإجراء العلاج الكيميائي لمدة 6 أشهر وأتعامل مع العلاجات بشكل جيد ، وصدقوني ، لن أسمح لأي من هذا بالتدخل في نشاطي المناخي.

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واستكملت جين فوندا: السرطان معلم وأنا أنتبه للدروس التي يقدمها لي. الشيء الوحيد الذي أظهر لي بالفعل هو أهمية المجتمع. لتنمية وتعميق المجتمع حتى لا نكون وحدنا. والسرطان ، جنبًا إلى جنب مع عمري - حوالي 85 عامًا - يعلمنا بالتأكيد أهمية التكيف مع الحقائق الجديدة. نحن نعيش أكثر الأوقات أهمية في تاريخ البشرية لأن ما نفعله أو لا نفعله الآن سيحدد نوع المستقبل الذي سيكون هناك ولن أسمح للسرطان بمنعني من القيام بكل ما بوسعي ، باستخدام كل أداة في صندوق الأدوات الخاص بي وهذا يتضمن كثيرًا الاستمرار في بناء مجتمع Fire Drill Fridayays وإيجاد طرق جديدة لاستخدام قوتنا الجماعية لإحداث التغيير تلوح في الأفق فترات منتصف المدة ، وهي أبعد من أن تترتب على ذلك ، لذا يمكنك الاعتماد علي أن أكون هناك معكم بينما ننمي جيشنا من أبطال المناخ

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