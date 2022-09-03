أخبار التكنولوجيا| تحدي على تيك توك يتسبب في مقتل الأطفال.. و5 ملحقات خبيثة في جوجل كروم تدمر جهازك

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يحاول تطبيق Instagram إنستجرام التحول من كونه تطبيقا للصور إلى تطبيق للفيديوهات القصيرة، وبعدما تم اتهامه أكثر من مرة بأنه يحاول تقليد TikTok تيك توك، ظهرت عدد من الإدعاءات مرة أخرى تقول بأن انستجرام يريد أن يكون شبيها لـ BeReal.



يعد هاتف Galaxy M33 5G من أفضل الهواتف التي خصصتها سامسونج للفئة الشبابية والمتوسطة، حيث يحتوى الهاتف على إمكانات فائقة في الشاشة والكاميرا مع بطارية جبارة ومعالج جيد، بالإضافة إلى سعر ممتاز يناسب معظم المستخدمين.



كشفت شركة مايكروسوفت Microsoft تفاصيل "ثغرة أمنية شديدة الخطورة" في تطبيق الفيديو الصيني TikTok تيك توك، والتي تؤثرعلى مستخدمي التطبيق لهواتف أندرويد، حيث قد تسمح الثغرة للمخترقين بسرق البيانات الشخصية.



اعتادت شركة سامسونج الكورية الجنوبية على مهاجمة سلسلة هواتف آيفون على مدار سنوات عديدة، من خلال عدد من الإعلانات التي تسخر من فقدان بعض الميزات الموجودة في هواتف آيفون الرئيسية، ومقارنة صدورها في هواتف سامسونج.



كشفت شركة McAfee Labs أن هناك 5 ملحقات خبيثة في متصفح جوجل كروم، عبارة عن ملفات تعريف ارتباط تم تثبيتها وتنزيلها من قبل أكثر من 1.4 مليون مرة، حيث تمثل خطرًا كبيرا على المستخدمين.



في الوقت الذى تتعالى فيه الأصوات المحذرة من خطورة “ التحديات” والألعاب الخطيرة على موقع الفيديو TikTok تيك توك، أثارت حادثة مفجعة الذعر مرة أخرى بعد وفاة مراهق قرر المشاركة في تحد خطير على تيك توك مع أصدقائه.