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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شكرا يا حاوي.. رسائل جماهير الأهلي لـ وليد سليمان عقب اعتزاله.. فيديو

وليد سليمان
وليد سليمان

أعلن اللاعب وليد سليمان اعتزاله الساحرة المستديرة بنهاية الموسم الحالي، بعد رحلة عظيمة مليئة بالإنجازات مع النادي الأهلي استمرت ١١ عامًا.

وخلال مشواره مع المارد الأحمر حصد وليد سليمان "الحاوي" 14 بطولة، منها 4 بطولات في دوري أبطال أفريقيا، ليصبح وليد سليمان حليف جماهير النادي الأهلي ويظل باقيًا في قلوب الجماهير.

ورصدت عدسة "صدي البلد" رسائل جماهير النادي الأهلي في الشارع المصري، للحاوي وليد سليمان عقب قرار اعتزاله في نهاية الموسم الحالي.

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وليد سليمان: اعتزلت وأنا واقف على أكبر مسرح كروي

وقال عزت عبدالله أن اللاعب وليد سليمان تاريخ كبير في النادي الأهلي، وهو مثال للوفاء والعطاء داخل النادي الأهلي، ويتمني له كل التوفيق في ما هو قادم.

وعقب هاني أشرف أن لقب الحاوي الذي يتم إطلاقه علي وليد سليمان، يدل علي مدي عطائه وكفاءته مع النادي الأهلي، فوليد سليمان لاعب ذو مسيرة عريقة في تاريخ الأهلي.

وأشار مدحت حسني أن وليد سليمان سوف يظل في قلوب جماهير الأهلي طوال العمر، وسوف نقدر مسيرته العريقة والتاريخية التي افني بها مسيرته الكروية طوال حياته.

وشكر مصطفي أحمد، اللاعب وليد سليمان علي مجهوداته مع النادي الأهلي، ويتمني له العمل في أحد مناصب إدارة النادي الأهلي ليظل داخل الكيان الذي أفني فيه نفسه.

واضاف خالد عمرو أن وليد سليمان مثال كبير للعطاء مع النادي الأهلي، فهو قدر الفانلة الحمراء ولم يستغني عنها طوال مشواره الكروي رغم كافة العروض التي تم عرضها عليه.


وليد سليمان ينهي مسيرته مع الأهلي برسالة وداع

وجه وليد سليمان نجم الأهلي والمنتخب رسالة وداع لجماهير الفريق عقب انتهاء مسيرته مع المارد الأحمر في رحله استمرت ١١ عاما.

وكتب وليد سليمان، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك”: "كم تأثرت حتي البكاء، وانا اتابع وارصد تلك مظاهرة الحب الكبيره والجميله التي حظيت بها من قبل زملائي اللاعبين وجماهير الاهلي العظيمة والوفيه.. الان ايقنت من جديد ان للاخلاص والانتماء ثمن اعظم واكبر من كل اموال وكنوز الدنيا .. وتأكد لي انني احسنت الاختيار واحسنت الرهان عندما قلت يوما ما : " سهل تعمل فلوس .. والصعب ان تحقق انجازات وتكتب تاريخا".

 وأضاف: "لا أصدق ان رحلة 11 عاما مرت وانني وصلت علي خط نهاية مشواري الكروي ، اتذكر حلم الطفوله .. وارتدائي للفانلة الحمراء صغيرا .. اتذكر بفخر كم حاربت من اجل نيل شرف اللعب للاهلي ".. والحمد لله حققت كل ما كان يفوق احلامي وما لم يخطر في خيالي .. لامست مع الاهلي وبفضل الاهلي سموات كل الامجاد والبطولات ويكفيني فخرا ان منحني الاهلي شرف اعلان الاعتزال وانا اقف علي اكبر مسرح كروي ، من فوق منصة التتويج ببطولة كأس العالم للأندية".
 وتابع: "رحلتي مع الاهلي داخل البساط الاخضر انتهت كنت فيها " خادم للكيان “ وليس  مجرد لاعب اسمه وليد سليمان .. ولكن رحلة حبي وانتمائي للكيان مستمرة للأبد .. اشكركم".

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