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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بقيمة 494,168 مليون دولار.. أهم 5 دول مستوردة للحديد المصرى خلال 2022.. بالأرقام

صدى البلد

استحوذت 5 دول على 63,8% من صادرات مصر من الحديد الصب والصلب بقيمة 494,168 مليون دولار خلال النصف الاول “  يناير - يونيو ” 2022 من اجمالى 74 دوله استوردت الحديد المصرى 

واضاف تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه ان إسبانيا  احتلت المركز الاول بقائمة الدول المستوردة للحديد المصرى بقيمة  173.35 مليون دولار خلال النصف الاول من 2022  مقابل 182.428 مليون دولار  خلال نفس الفترة من 2021 بتراجع بلغ نسبته 5%.
 

وحلت إيطاليا بالمركز الثانى بقائمة أكبر الدول المستوردة للحديد والصلب المصري بنحو 131.707 مليون دولار 2022 مقابل 200.912 مليون دولار 2021 بانخفاض بلغت نسبه 34 %.
 

وزادت صادرات مصر من الحديد الصب والصلب إلى  المملكة العربية السعودية خلال النصف الأول من 2022 لنحو 95.399 مليون دولار مقابل 82.092 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 16%.
 

وارتفعت صادرات الحديد الصب والصلب المصري  إلى الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 18% لتبلغ 47.779 مليون دولار مقابل 40.340 مليون دولار،  وإلى كندا بنسبة  61% لتبلغ 45.753 مليون دولار مقابل 28.391 مليون دولار.
 

وسجلت صادرات مصر من الحديد الصب والصلب للبرتغال نحو 33.152 مليون دولار مقارنة بنحو 32.133 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 بارتفاع بلغت نسبته 3%.
 

وقفزت صادرات الحديد الصب والصلب المصري إلى هولندا لنحو 29.195 مليون دولار مقابل 13.482 مليون دولار بارتفاع بلغ 117%،  وإلى رومانيا لنحو 27.106 مليون دولار مقابل 9.649 مليون دولار بارتفاع 181%.

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