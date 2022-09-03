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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عيار 21 يسجل 1107 جنيهات.. الذهب يعاود الصعود في مستهل تعاملات اليوم

أسعار الذهب
أسعار الذهب

استعرض برنامج "صباح الخير يامصر" المُذاع على قناة "الأولى المصرية"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت 3-9-2022. 
 

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عيار 21 يسجل 1110 جنيهات.. أسعار الذهب في مصر اليوم السبت

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المعدن الأصفر يرتفع .. أسعار الذهب اليوم السبت 3-9-2022 | فيديو


 ويهتم العديد من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي، حيث إن الذهب يُعد من أهم المعادن الموجودة حاليًا، كما أن المعدن الأصفر يستخدم في أكثر من شيء، حيث يستخدمه بعض المواطنين للحفاظ على النقود، خاصة في وقت انخفاض قيمتها، كما يستخدمه البعض الآخر في الاستثمار أو الادخار، علاوة على أن معظم المواطنين يشترون  الذهب في حال الزواج كمهر للزوجة.



و شهدت أسعار الذهب بـ مصر  في مستهل التعاملات اليوم ، ارتفاعا في أسعار  شراء وبيع الذهب، على مستوى جميع الأعيرة.

ومن خلال التقرير التالي  وعبر موقع “صدى البلد”، نوضح لكم أسعار الذهب بمختلف أنواعه في مصر اليوم، في أسواق الصاغة. 

أسعار الذهب اليوم في مصر: 
 

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 949 جنيهًا. 
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 1107 جنيهات.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى ثمنًا 1265 جنيهًا للجرام.
أما سعر الجنيه الذهب فسجل 8856 جنيها. 

مصنعية الذهب



سعر مصنعية الذهب والدمغة:

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

الذهب اليوم


أسعار الذهب اليوم فى مصر:

و تعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.
 

سعر جرام الذهب جرام الذهب سعر الجنيه الذهب اسعار الذهب الدهب الدهب بكام الدهب بكام انهاردة هشام طلعت مصطفى عيار 18

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