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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة إيفرتون ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

محمد صلاح
محمد صلاح

يحل فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح ضيفا على جاره، إيفرتون، في ديربي الميرسيسايد، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة إيفرتون ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة بين إيفرتون وليفربول في تمام الواحدة والنصف ظهرا، على ملعب "جوديسون بارك".

ومن المقرر، أن تذاع المباراة بين الفريقين عبر قناتي beIN Sports 1 HD Premium، beIN Sports HD 1 English.

ديربي الميرسيايد.. ليفربول في ضيافة إيفرتون بـ الدوري الإنجليزي اليوم

ضربة موجعة.. ليفربول يفقد نجمه في 5 مباريات

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط، بينما يأتي التوفيز في المركز الـ17 برصيد 3 نقاط.

ويسعى ليفربول في مباراة اليوم، لتحقيق الفوز الثالث على التوالي، وتقديم عروض مميزة، لاقتحام المربع الذهبي والمنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي، مثلما حدث في السنوات الماضية.

وخاض ليفربول 5 مباريات حتى الآن، وتعثر في أول 3 مباريات بعدما تعادل مع فولهام في الجولة الافتتاحية 2-2، ثم تعادل مع كريستال بالاس 1-1، قبل أن يخسر من مانشستر يونايتد في الجولة الثالثة 2-1.

ليفربول محمد صلاح إيفرتون ديربي الميرسيسايد الدوري الإنجليزي موعد مباراة إيفرتون ضد ليفربول

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