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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تدريب وتأهيل الفئات القادرة على العمل بالإسكندرية

وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة

التقى ياسر سعيد مدير مديرية القوي العاملة بالإسكندرية، النائب علي الدسوقي عضو مجلس النواب ، لبحث سبل التعاون بين المديرية وممثلي الشعب في مجلس النواب ، والتطرق إلى دعم وتفعيل دور المديرية في المزيد من  تدريب وتأهيل وتشغيل جميع الفئات القادرة علي العمل .

استعرض اللقاء  الخدمات التي تقدمها المديرية لجميع أهالي الإسكندرية ، والتدريب على المهن المختلفة المقدمة في جميع المجالات ،وسبل نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب وتعليم الحرف المستحدثة والمطلوبة في سوق العمل.

ومن جانبه  أشاد نائب البرلمان بمجهودات المديرية في هذه المجالات وأبدى استعداده للتعاون في سبيل زيادة عدد المتدربين، فضلا عن تطوير الورش المزمع التدريب على الحرف الخاصة بها.

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا بذلك من مديرية القوى العاملة بالإسكندرية. 

 

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