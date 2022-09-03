جنون السوشيال ميديا.. 5 بريطانيون يشعلون النار برؤسهم ليحصدوا 3 ملايين مشاهدة

في تصرف احمق للغاية، قرر مجموعة البريطانين، ايشعال النار برؤسهم لتقليد احد التحديات المنتشرة عبر السوشيال ميديا.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، حصد مقطع الفيديو الذي لا ينصح انهائياً بتقليده في المنزل، على حاول 3 ملايين مشاهدة و 42 الف إعجاب على موقع التغريدات تويتر.

جنون السوشيال ميديا

يظهر المقطع، صريحة ، رجلًا يقف وراء الآخرين ، حاملاً زجاجة من الكحول وولاعة.

ثم يبدأ الرجل الذي يحمل زجاجة الكحول بالسكب على رأس أحد الرجال الجالسين امامه ويشعل النار فيها.

Holy fucking shit 🤣🤣pic.twitter.com/WX6cbyOS8k — What did we witness (@WhatWeWitnessed) September 2, 2022

ويكرر الرجل الذي يحمل زجاجة الكحول، هذا الأمر ويسكب الكحل على رأس رجل اخر ويشعل النار فيها، يقوم الرجل الذي اشتعل النار في رأسه بنقل النيران إلى رأس رجل أخر يجلس بجواره، في مشهد غريب لا يحبذ تقليده.

نهاية مأساوية

وتمت هذه الحيلة بين حاولي 5 رجال كانوا يجلسون برفقة بعضهم، للهو بطريقة مميتة للغاية بهدف تحقيق ترند عبر السوشيال ميديا.

ولكن لسوء الحظ كان أحد الرجال الخمسة سكب على رأسه الكثير من الكحل لتشتعل بشكل مرعب وتلتهم شعر أسه ووجه، ووتجه الامور إلى الاسوء.

وحاول الشخص الذي اشتعل وجهه ورأسه بإخماد الحريق بدفن رأسه في جسد صديقه حتي تمكن من اخماد النيران التي أشتعلت بكافة راسه.