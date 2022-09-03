عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جنون السوشيال ميديا.. 5 بريطانيون يشعلون النار برؤسهم ليحصدوا 3 ملايين مشاهدة

اشتعال النار برأس
اشتعال النار برأس اخر

في تصرف احمق للغاية، قرر مجموعة البريطانين، ايشعال النار برؤسهم لتقليد احد التحديات المنتشرة عبر السوشيال ميديا.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، حصد مقطع الفيديو الذي لا ينصح انهائياً بتقليده في المنزل،  على حاول 3 ملايين مشاهدة و 42 الف إعجاب على موقع التغريدات تويتر.

جنون السوشيال ميديا

يظهر المقطع، صريحة ، رجلًا يقف وراء الآخرين ، حاملاً زجاجة من الكحول وولاعة.

ثم يبدأ الرجل الذي يحمل زجاجة الكحول بالسكب على رأس  أحد الرجال الجالسين امامه ويشعل النار فيها.

ويكرر الرجل الذي يحمل زجاجة الكحول، هذا الأمر ويسكب الكحل على رأس رجل اخر ويشعل النار فيها، يقوم الرجل الذي اشتعل النار في رأسه بنقل النيران إلى رأس رجل أخر يجلس بجواره، في مشهد غريب لا يحبذ تقليده.

نهاية مأساوية

وتمت هذه الحيلة بين حاولي 5 رجال كانوا يجلسون برفقة بعضهم،  للهو بطريقة مميتة للغاية بهدف تحقيق ترند عبر السوشيال ميديا.

ولكن لسوء الحظ كان أحد الرجال الخمسة سكب على رأسه الكثير من الكحل لتشتعل بشكل مرعب وتلتهم شعر أسه ووجه، ووتجه الامور إلى الاسوء.

وحاول الشخص الذي اشتعل وجهه ورأسه بإخماد الحريق بدفن رأسه في جسد صديقه حتي تمكن من اخماد النيران التي أشتعلت بكافة راسه.

جنون السوشيال ميديا تصرف احمق ايشعال النار التحديات ديلي ستار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر: آدي هوتر مديرا فنيا لـ الأهلي

قرار نهائي.. ماركو روزه يحسم موقفه من تدريب الأهلي |خاص

جنون الذهب.. قفزة صادمة في الأسعار وعيار 21 يفوق التوقعات

تعرف على أبرز قائمة صفقات النادي الأهلي استعدادا للموسم الجديد

فاز على بايرن ميونخ 5-0.. ما تريد معرفته عن آدي هوتر مدرب الأهلي المحتمل

امرأة في محكمة الأسرة: جوزي عايزني أكون في حضن صاحبه وهو ياخد مراته

مذيعة تبتلع ذبابة على الهواء.. لن تصدق ردة فعلها|فيديو

30 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 3 سبتمبر 2022

موضوعات متعلقة

ذكري أكبر كارثة طيران بالعالم .. طائرة تصطدم بسيارة والضحايا 63 شخصًا

رغم وفاتها.. وسيطة روحانية: الأميرة ديانا أنقذت حياة حفيدها آرتشي من حريق بغرفته

بسبب الفئران.. ظهور فيروس جديد بمعمل ووهان بالصين

مخلوق غامض ينشر الرعب بين سكان مدينة بريطانية بالكامل.. تفاصيل

محدش يضحك .. أغرب طلب لعروسة يوم زفافها .. شاهدا ما حدث

20 ضبعا تنصب كمينا ضد أسدين للاستيلاء على فريستهما بنادي جولف| صور

بريطاني يعثر على ثعبان ضخم أسفل سريره| صور

طالبته بـ11 مليون جنيه استرليني.. خطف لاعب يوفنتوس السابق وعصابة محترفة تبتزه

ترشيحاتنا

زوجة مايكل جاكسون تفجر مفاجأة وتحمل نفسها المسئولية عن وفاته.. تفاصيل

بشرى للموظفين والمتقاعدين.. تعديل تشريعي مرتقب يؤدي لـ زيادة المعاشات| تفاصيل

بقيمة 494,168 مليون دولار.. أهم 5 دول مستوردة للحديد المصرى خلال 2022.. بالأرقام

فرج عامر: أبو جبل حارس عملاق ومشكلته في شقيق ووكيل أعماله.. شاهد

ديربي الميرسيسايد.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين ليفربول وإيفرتون في البريميرليج

8 قرارات جديدة.. لماذا لجأ رضا حجازي لتعديل خطة طارق شوقي؟ القصة كاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيبة جلد ثعبان.. هيفاء وهبي تستعرض جمالها بإطلالة جذابة.. شاهد

شاب تتعمد إخفاءه وعقد ماسي.. هيفاء وهبي تثير الجدل حول ارتباطها

بملابس ملفتة| زوجة خالد سليم تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد

الرجالة في أمان.. تلوث الهواء يهدد النساء بمرض خطير

فيديو

انهيار ابنة علي عبد الخالق في البكاء لحظة تشييع جثمان والدها.. فيديو

شاب تتعمد إخفاءه وعقد ماسي.. هيفاء وهبي تثير الجدل حول ارتباطها

بشكل إلزامي.. التضامن تعلن عن دورات إجبارية للمقبلين على الزواج

العلاقة الجنسية قبل الزواج.. تحت شعار الحرية الشخصية نجوم يثيرون الجدل أخرهم محمد عطية.. وفنانة شهيرة تقيم علاقة لمدة عامين قبل الارتباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ