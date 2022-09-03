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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زوجة مايكل جاكسون تفجر مفاجأة وتحمل نفسها المسئولية عن وفاته.. تفاصيل

مايكل جاكسون وزوجته
مايكل جاكسون وزوجته

دخلت ديبى رو زوجة النجم العالمى مايكل جاكسون فى حالة من البكاء خلال تصريحات لها عبر موقع ديلى ميل حيث القت بالوم على نفسها وتحمل مسئولية وفاته. 

وقالت ديبى رو : “كان يجب أن أفعل شيئا لـ مايكل جاكسون ولم أفعل حتى انقذه مما تعرض له  وكان هناك عدد من الأشخاص ماتوا من الإدمان وبطريقة ما كنت جزءًا منه”. 

مايكل جاكسون وزوجته

وغضب تاج جاكسون، ابن شقيق مايكل جاكسون، المغني الراحل الشهير، هذا الأسبوع من تسمية  الفنان هاري ستايلز بـ 'ملك البوب ​​الجديد' على غلاف مجلة رولينج ستون في المملكة المتحدة.

وكتب تاج البالغ من العمر 49 عاما، وابن تيتو جاكسون شقيق مايكل، في تغريدة له على موقع تويتر  'لا يوجد ملك جديد للبوب'. أنت لا تملك العنوانRollingStone، ولم تكسبه، لقد فعلها عمي مايكل جاكسون خلال عقود من التفاني والتضحية و تم سحب العنوان".

وفي نفس التغريدة نفى تاج انه يقلل من احترامه ل المغني هاري وانه موهبة قوية، لكنه لا يشبه عمه المتوفي.

وأثارت التغريدة الجدل على مواقع التواصل بين الرواد الذين غضبوا من تقليد اللقب لشخص جديد مظهرين حبهم الكبير للفنان الراحل مايكل جاكسون.

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وفاة الأسطورة مايكل جاكسون 

وحسب تقرير صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، توفي مايكل عن عمر يناهز 50 عامًا في عام 2009 من سكتة قلبية عانى منها بعد تناول البروبوفول كمساعد للنوم.

وتعرض إرثه للتدقيق مجددًا في السنوات الأخيرة بسبب المزاعم طويلة الأمد بأنه كان متحرشًا بأطفال.

وعلى الرغم من تبرئة مايكل في عام 2005، إلا أن المزاعم استمرت في الساحة العامة، بما في ذلك المسلسل الوثائقي لعام 2019 Leaving Neverland.

ودافع تاج بشدة عن عمه في أعقاب فيلم Leaving Neverland ، منتقدًا المتهمين الموجودين في المسلسل بسبب 'شماتة لمايكل' ​​على الشاشة.

وأخبر بيلبورد أنه تعرض هو نفسه للتحرش عندما كان طفلاً ، لكنه أكد أنه على مدار أكثر من 200 شخص من النوم في منزل مايكل ، لم يكتشف أبدًا أي تلميح لأي سلوك جنسي غير لائق من نجم البوب.

وأصر على أنه ليس لديه أي شكوك حول براءة عمي ، وادعى أن المتهمين في Leaving Neverland كانوا مدفوعين بالمال.

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