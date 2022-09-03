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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالصور.. ماذا تعني مستشفى خضراء

صدى البلد

اعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، انه جاري تجهيز مستشفى شرم الشيخ الدولي كنموذج لأول مستشفى خضراء في مصر والتابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، رابع محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.


 

واكد السبكي، في تصريحات لصدي البلد، ان تحويل مستشفى شرم الشيخ الدولي الي مستشفى خضراءوصديقة للبيئة يتم في اربع خطوات.
 

وأوضح السبكي، ان الخطوة الاولي بدأت، بتسجيل الهيئة العامة للرعاية الصحية كأول عضو بشبكة المستشفيات العالمية الخضراء لرعاية صحية بدون ضرر من داخل جمهورية مصر العربية، وتمت هذه الخطوة حاليًا بتسجيل الهيئة كأول عضو مصري بشبكة المستشفيات الخضراء العالمية GGHH - Global Green and Healthy Hospitals.
 

واضاف رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وان تنفيذ متطلبات شبكة المستشفيات العالمية الخضراء لرعاية صحية بدون ضرر، هي الخطوة الثانية، فيما يتعلق ب- "القيادة، الطاقة، النفايات، المواد الكيميائية،المستحضرات الدوائية، المياه، الطعام، الشراء".
 

وافاد مساعد وزير الصحة والسكان،  ان الحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية(GHF)، هو الخطوة الثالثة، وفقًا لمتطلبات التميز للمنشآت الصحية الخضراء والمستدامة 2022.
 

واكد السبكي، ان الخطوة الرابعه تاتي بافتتاح مستشفى شرم الشيخ الدولي كأول مستشفى خضراء مستدامة في مصر.

 

والتقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مع الدكتور عماد عبدالوهاب، محافظ المنطقة الروتارية 2451 (روتاري مصر) للعام 2023/2022، وذلك بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.


 

وناقش اللقاء، دعم روتاري مصر لمستشفى شرم الشيخ الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظةجنوب سيناء، وإعدادها كنموذج لأول مستشفى خضراء في مصر، من خلال لجنتي البيئة وصحة المياه بالمنطقة الروتارية 2451، وذلك بالمشروعات التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة والمياه ومشروعات التشجير، في إطار استعدادات استضافة مصر مؤتمر التغيرات المناخية للأمم المتحدة COP27
 

وتناول اللقاء، بحث سبل التعاون لدعم مشروع هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية (نرعاك في مصر)،من خلال الترويج للمنشآت الصحية التابعة للهيئة عالميًا عن طريق شبكات الاتصال بين الدول التي تنتمي للمؤسسة الروتارية.

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