مدرسة الضبعة النووية تحتفل بـ تخريج أول 74 طالبًا

بعد مضي 5 أعوام كاملة على انطلاق الدراسة بمدرسة الضبعة النووية احتفلت مدرسة الضبعة بتخريج أول طلاب التحقوا بالمدرسة بإجمالى 74 طالبًا ليكونوا أول طلاب تخرجوا في هذا الصرح التعليمي.



ونظرا لأهمية تلك المدرسة أعلنت وزارة التربية والتعليم تعيين جميع خريجيها رسميًا بالهيئة وهم من خريجي المدرسة الفنية النووية بمطروح ليتوجهوا إلى مدينة الضبعة النووية لاستلامهم العمل وبدء حياة جديدة.

وأثبت تعيين خريجي أول دفعة من مدرسة الضبعة النووية بُعد نظر وجدية القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دخول مصر مجال الطاقة النووية السلمية، لتخريج دفعات مدربة واعية في مجال الطاقة النووية والتي كانت حلما يراود المصريين في دخول مصر مجال الطاقة النووية السلمية.



صدى البلد يرصد تقييم المدرسة النووية مع تخريج أول دفعة بها بعد خمسة أعوام كاملة

إجمالى عدد الخريجين فى أول دفعة بالمدرسة النووية بالضبعة وعددهم 74 طالبا بعد مدة دراسة بالمدرسة بلغت خمس سنوات.

تم تعيين جميع خريجي أول دفعة بإجمالي 74 طالبا بالمدرسة النووية بالضبعة ليلتحقوا بالعمل فى المحطة النووية بالضبعة.



قام جميع الطلاب بحلف يمين الولاء حتى يكون خريجو مدارس الضبعة على علم بأهمية المسئولية التي تقع على كاهلهم وإنهم فى مهمة وطنية، ويصبح مديناً بيمين الولاء لوطنه.



بدأت الدراسة لأول دفعة بالمدرسة النووية بالضبعة في 25 نوفمبر 2017 بإجمالى 75 طالبًا كانوا نواة لمدرسة الضبعة النووية الواعدة .



تزامن تخريج أول دفعة بالمدرسة النووية بالضبعة مع وضع أول صبة خرسانية لمحطة الضبعة النووية.

حصل خريجو المدرسة على دبلوم فني صناعي نظام خمس سنوات، ويمكن للخريجين استكمال الدراسة بكلية الهندسة أو إحدى الجامعات التكنولوجية التطبيقية، وكذلك الكليات والمعاهد المتاحة للحاصلين على دبلوم المدارس الصناعية نظام الخمس سنوات.



تم إعطاء شهادة لكل خريج تفيد بأنه حاصل على دبلوم فوق المتوسط في التعليم النووي بالإضافة إلى الدورات التدريبية التى حصلوا عليها خلال مدة الدراسة وبعد التخرج.



سيتم اتاحة الفرص لخريجي المدرسة النووية بالضبعة للسفر إلى الخارج لتلقى الدورات اللازمة التي تعزز من قدراتهم العلمية في مجال الطاقة النووية.



تقع المدرسة النووية بالكيلو 130 طريق مطروح اسكندرية , فى الجهة المقابلة لمحطة الضبعة النووية والمقامة على مساحة 8،5 فدان بتكلفة إجمالية 70 مليون جنيه، وتتكون من مبنى تعليمي سعة 375 طالباً و10 معامل و15 فصلاً و3 ورش فنية، على مساحة 3 آلاف و260 متراً مسطحاً وملحق بالمدرسة “مبنيان سكنيان” للطلاب والمعلمين، بإجمالي مسطح 11 ألف و580 مترا، مكونة من 5 أدوار سعة 436 سريراً.



مدرسة "الضبعة" مدرسة ثانوية فنية تقبل البنين فقط وتوفر المدرسة إقامة داخلية حيث يوجد مبنى سكني لإقامة الطلاب مجهز بمطعم، وصالة مذاكرة، وصالة رياضية.

وحددت وزارة التربية والتعليم شروط الالتحاق بالمدرسة فيما يلي:

أن يكون الطالب حاصلاً على الشهادة الإعدادية "عربي أو لغات أو أزهرية" لنفس عام التقديم.

أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وحاصلاً على مجموع القبول الذي تحدده الوزارة سنويا ، على ألا تقل درجات الطالب في مواد اللغة الإنجليزية والرياضة والعلوم عن 90% لكل مادة، على أن يكون الطالب على دراية جيدة باستخدام الحاسب الآلي.



اجتياز الاختبارات المحددة العلمية والطبية وكشف الهيئة.