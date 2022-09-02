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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. مصرع وإصابة 6 بحادث في مطروح

حادث بمطروح
حادث بمطروح

لقى  3 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرين فى  حادث  انقلاب سيارة  بمدخل الطريق الإقليمى وتم نقل ضحايا الحادث لمستشفى الضبعة.

إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بمرسى مطروح

تعرف على إجراءات مطروح للحد من الحوادث بالطريق الإقليمي


تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة بمدخل الطريق الإقليمى وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث 
واستقبل مستشفى الضبعة 3 جثث هامدة وهم عزه عبد العظيم ابراهيم  ٥٨سنة القاهره  
ساره محمد 28 القاهرة 
محمد صلاح محمد  ٣٣ القاهرة

كما استقبلت المستشفى 3 مصابين وهم عبد الرحمن صلاح محمد ٢٦ سنة  القاهرة كدمه شديده بالصدر كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم
صهيب محمد صلاح ٤ سنوات القاهرة اشتباه pc كدمات وسحاجات متفرقه بالجسم

صلاح محمد عثمان ٦٥ سنة  القاهرة كدمات وسحاجات متفرقه بالجسم.

تم تحرير  المحضر اللازم والتحفظ على الجثامين يثلاجة المستشفى  تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة بمطروح.

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