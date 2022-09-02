لتنفيذ خطة تأمين الساحل الشمالي.. صحة مطروح تتفقد مستشفى الضبعة

تفقد الدكتور محمد شرف الدين مدير إدارة المستشفيات يرفقة لجنة من معظم الإدارات المعنية بمديرية الصحة بمطروح والدكتور ابراهيم نصر خليل عضو إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بمطروح مستشفى الضبعة المركزي؛ لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمرضى والوقوف على مدى جاهزية المستشفى للتعامل مع أية مواقف طارئة أو محتملة وخاصة تزامنا مع تنفيذ خطة تأمين الساحل الشمالي.



وخلال المرور، تم التأكد والإطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم والبلازما والأمصال، ومخزون الأكسجين الطبي، فضلا عن متابعة إنتظام الخدمات المقدمة للمواطنين، وتواجد الأطقم الطبية، بالإضافة إلى التأكد من جودة الخدمات العلاجية للمرضى بالإستقبال والطوارئ والعناية المركزة ومختلف أقسام المستشفى.

كما تم مراجعة تنفيذ إجراءات إستقبال الحالات الطارئة سواء حوادث أو غرق وغيرها وفقاً للبروتوكولات الصادرة من الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة في هذا الشأن، بالإضافة إلى مراجعة سجلات ودفاتر الحضور والإنصراف للإطمئنان على إنتظام وتواجد الأطقم الطبية بما يتلائم وتقديم الخدمة الطبية، ونسب الإشغال بالمستشفى خلال شهر يوليو واغسطس 2022 م والوقوف على مدى الإلتزام بتطبيق التعليمات الوزارية في خطتها لتأمين الساحل الشمالي.

واستمع فريق من اللجنة وإدارة المستشفيات والطب العلاجى بمطروح إلى شرح من الدكتور محمد عبد السلام نائب مدير مستشفى الضبعة لخطة المستشفى لتقديم الخدمات الطبية الإعتيادية التشخيصية والعلاجية والطارئة خلال فترة تنفيذ خطة تأمين الساحل الشمالي 2022

وشدد مدير إدارة المستشفيات على ضرورة إلتزام الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالتواجد فى أماكن عملهم والإستعداد المستمر لأي حدث طارئ، مشيرا إلى المتابعة المستمرة للسيد الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة لكافة المستجدات والظروف ضمانا لإنجاح خطة التأمين وضمانا للخدمة الطبية والعلاجية الجيدة.

وتم التأكيد علي جاهزية جميع أقسام المستشفي من الطوارئ والعناية المركزة والعمليات الجراحية والغسيل الكلوي والحضانات الأطفال المبتسريين وجميع الأقسام المختلفة بالمستشفي والتأكيد علي تمام جاهزية الخدمات المساعدة من التانك الأكسجين والمولد الكهربائي الديزل والتعقيم والمغسلة والمطبخ والتأكيد علي الإلتزام بالإجراءات الإحترازية لمكافحة العدوي والتأكيد نظافة المستشفي.