عاجل
الدكتور إبراهيم عشماوي : قرار وزاري بشأن مشتريات التموين وتداول الذهب عبر المنصة الإلكترونية للبورصة السلعية.. والتنسيق مع الغرف التجارية خير ضامن لوجود احتياطي استراتيجي  يحدث في المغرب.. أساتذة يستقبلون العام الدراسي الجديد بالاحتجاجات إصابة 3 أشخاص.. السيطرة على حريق داخل قسم صيانة بمدرسة في المنيا تحصين 2.8 مليون رأس ماشية.. الزراعة: تنفيذ برامج تحسين السلالات لزيادة الإنتاج مصرع شخصين وإصابة 31 أخرين إثر انقلاب نقل محمل بالعمال بسوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

9 مدارس جديدة تدخل الخدمة.. مطروح تستعد للعام الدراسي الجديد

مطروح تستعد لانطلاق
مطروح تستعد لانطلاق العام الدراسي

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  ان الاستعدادات مستمرة للعام الدراسى الجديد مع انشاء  عدد من المدارس الجديدة لتقليل الكثافة الطلابية .

لتنفيذ خطة تأمين الساحل الشمالي.. صحة مطروح تتفقد مستشفى الضبعة

بالأسماء.. مصرع وإصابة 6 أشخاص بحادث في مطروح


واضاف أنه سيتم بدء من العام الدراسي الجديد ستدخل 9 مدارس  جديدة الاخدمة  بالاضافة إلى  105 فًصول جديدة  لاستيعاب مزيد من الكثافة.

وأشار أنه تم رفع كفاءة وصيانة  8 مدارس أخرى  بالتعاون مع هيئة الابنية التعليمية، موجها الشكر للواء يسرى الديب رئيس هيئة الابنية التعليمية على  جودة وسرعة  تنفيذ الأعمال  في انشاء وصيانة مدراس المحافظة بما يليق بجهود الارتقاء بمنظومة التعليم بالمحافظة .

وأوضح المهندس طارق مسعد مدير عام فرع هيئة الابنية التعليمية بمطروح  أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد من الاعمال والمنشآت الجديدة  بـ 9 مدارس  جديدة  ستدخل مع بداية العام الدراسى وهى : أعمال توسعة مدرسه نجع الشيخ صابر تعليم اساسى  بمدينة الحمام بـ ٧ فصول ، و مدرسه عمر بن الخطاب تعليم اساسى  بـ ١١ فصلاً، وذلك بمدينة الحمام ، كذلك  توسعة مدرسه تحفيظ القرآن الإعداديه بنات بـ٣ فصول و المدرسة المصرية اليابانية  بمرسى مطروح بـ١٤ فصلاً ،ومدرسه الكرامه تعليم أساسى برأس الحكمة  بـ ٢٦ فصلاً ، وذلك بمدينة مرسي مطروح   ، ومدرسه سعد بن أبى وقاص تعليم أساسى  بـ ١١ فصلاً  ومدرسة ابو بكر الصديق بـ ١١ فصلاً ، وذلك بمدينة النجيلة  ، و مدرسة فرج كويله تعليم أساسى بمدينة برانى  بـ١١ فصلاً ،  ومدرسة جلحوب المغوارى بعدد ١١ فصلاً بمدينة العلمين ، وذلك  بالاضافة الى  الاعمال الجارية بـ 20 مدرسة  وطرح 10 مدراس أخرى.

واضاف مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية أنه تم كذلك رفع كفاءة 8 مدراس بمطروح  وهى مدرسة رياض الصالحين الاعدادية ومدرسة  كريم هنداوي الثانوية  بمرسي مطروح ، ومدرسة الملاح الابتدائيه بالنجيلة ، ومدرسة حويل الابتدائيه ومدرسة بلال بن رباح الابتدائيه بمدينة الحمام ، ومدرسة الروضه تعليم اساسى بمدينة الضبعة، ومدرسة  سيدي عبد السلام تعليم اساسى  ومدرسة ابو شروف تعليم أساسى بمدينة سيوة، بالاضافة الى طرح  15 مدرسة أخرى ضمن أعمال رفع الكفاءة.

مطروح تستعد لانطلاق العام الدراسي
مطروح تستعد لانطلاق العام الدراسي
مطروح تستعد لانطلاق العام الدراسي
مطروح تستعد لانطلاق العام الدراسي
مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات العام الدراسي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر: آدي هوتر مديرا فنيا لـ الأهلي

قرار نهائي.. ماركو روزه يحسم موقفه من تدريب الأهلي |خاص

جنون الذهب.. قفزة صادمة في الأسعار وعيار 21 يفوق التوقعات

تعرف على أبرز قائمة صفقات النادي الأهلي استعدادا للموسم الجديد

فاز على بايرن ميونخ 5-0.. ما تريد معرفته عن آدي هوتر مدرب الأهلي المحتمل

امرأة في محكمة الأسرة: جوزي عايزني أكون في حضن صاحبه وهو ياخد مراته

مذيعة تبتلع ذبابة على الهواء.. لن تصدق ردة فعلها|فيديو

30 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 3 سبتمبر 2022

موضوعات متعلقة

ثعلب الصحراء .. تجويف فى الجبل يتحول لأقدم متحف رومانى فى مطروح

ترشيحاتنا

زوجة مايكل جاكسون تفجر مفاجأة وتحمل نفسها المسئولية عن وفاته.. تفاصيل

بشرى للموظفين والمتقاعدين.. تعديل تشريعي مرتقب يؤدي لـ زيادة المعاشات| تفاصيل

بقيمة 494,168 مليون دولار.. أهم 5 دول مستوردة للحديد المصرى خلال 2022.. بالأرقام

فرج عامر: أبو جبل حارس عملاق ومشكلته في شقيق ووكيل أعماله.. شاهد

ديربي الميرسيسايد.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين ليفربول وإيفرتون في البريميرليج

8 قرارات جديدة.. لماذا لجأ رضا حجازي لتعديل خطة طارق شوقي؟ القصة كاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيبة جلد ثعبان.. هيفاء وهبي تستعرض جمالها بإطلالة جذابة.. شاهد

شاب تتعمد إخفاءه وعقد ماسي.. هيفاء وهبي تثير الجدل حول ارتباطها

بملابس ملفتة| زوجة خالد سليم تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد

الرجالة في أمان.. تلوث الهواء يهدد النساء بمرض خطير

فيديو

انهيار ابنة علي عبد الخالق في البكاء لحظة تشييع جثمان والدها.. فيديو

شاب تتعمد إخفاءه وعقد ماسي.. هيفاء وهبي تثير الجدل حول ارتباطها

بشكل إلزامي.. التضامن تعلن عن دورات إجبارية للمقبلين على الزواج

العلاقة الجنسية قبل الزواج.. تحت شعار الحرية الشخصية نجوم يثيرون الجدل أخرهم محمد عطية.. وفنانة شهيرة تقيم علاقة لمدة عامين قبل الارتباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ