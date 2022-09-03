9 مدارس جديدة تدخل الخدمة.. مطروح تستعد للعام الدراسي الجديد

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ان الاستعدادات مستمرة للعام الدراسى الجديد مع انشاء عدد من المدارس الجديدة لتقليل الكثافة الطلابية .



واضاف أنه سيتم بدء من العام الدراسي الجديد ستدخل 9 مدارس جديدة الاخدمة بالاضافة إلى 105 فًصول جديدة لاستيعاب مزيد من الكثافة.

وأشار أنه تم رفع كفاءة وصيانة 8 مدارس أخرى بالتعاون مع هيئة الابنية التعليمية، موجها الشكر للواء يسرى الديب رئيس هيئة الابنية التعليمية على جودة وسرعة تنفيذ الأعمال في انشاء وصيانة مدراس المحافظة بما يليق بجهود الارتقاء بمنظومة التعليم بالمحافظة .

وأوضح المهندس طارق مسعد مدير عام فرع هيئة الابنية التعليمية بمطروح أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد من الاعمال والمنشآت الجديدة بـ 9 مدارس جديدة ستدخل مع بداية العام الدراسى وهى : أعمال توسعة مدرسه نجع الشيخ صابر تعليم اساسى بمدينة الحمام بـ ٧ فصول ، و مدرسه عمر بن الخطاب تعليم اساسى بـ ١١ فصلاً، وذلك بمدينة الحمام ، كذلك توسعة مدرسه تحفيظ القرآن الإعداديه بنات بـ٣ فصول و المدرسة المصرية اليابانية بمرسى مطروح بـ١٤ فصلاً ،ومدرسه الكرامه تعليم أساسى برأس الحكمة بـ ٢٦ فصلاً ، وذلك بمدينة مرسي مطروح ، ومدرسه سعد بن أبى وقاص تعليم أساسى بـ ١١ فصلاً ومدرسة ابو بكر الصديق بـ ١١ فصلاً ، وذلك بمدينة النجيلة ، و مدرسة فرج كويله تعليم أساسى بمدينة برانى بـ١١ فصلاً ، ومدرسة جلحوب المغوارى بعدد ١١ فصلاً بمدينة العلمين ، وذلك بالاضافة الى الاعمال الجارية بـ 20 مدرسة وطرح 10 مدراس أخرى.

واضاف مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية أنه تم كذلك رفع كفاءة 8 مدراس بمطروح وهى مدرسة رياض الصالحين الاعدادية ومدرسة كريم هنداوي الثانوية بمرسي مطروح ، ومدرسة الملاح الابتدائيه بالنجيلة ، ومدرسة حويل الابتدائيه ومدرسة بلال بن رباح الابتدائيه بمدينة الحمام ، ومدرسة الروضه تعليم اساسى بمدينة الضبعة، ومدرسة سيدي عبد السلام تعليم اساسى ومدرسة ابو شروف تعليم أساسى بمدينة سيوة، بالاضافة الى طرح 15 مدرسة أخرى ضمن أعمال رفع الكفاءة.

مطروح تستعد لانطلاق العام الدراسي

مطروح تستعد لانطلاق العام الدراسي

مطروح تستعد لانطلاق العام الدراسي