أحمد موسى: ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار البترول بأوروبا

في هذه الحالة..

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن رئيس وزراء بلجيكا حذر الشعب البلجيكي من أزمة طاقة وشتاء قاس بسبب أزمة الطاقة العالمية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد :" روسيا قد تخفض إنتاجها من البترول بـ 5 مليون برميل بما يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار البترول ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الإعلام الأوروبي يتحدث عن ارتفاعات غير مسبوقة في البترول إذا خفضت روسيا إنتاجها من البترول ".

أزمة اقتصادية عالمية

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" العالم يواجه أزمة اقتصادية عالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" أوروبا تنتظر شتاء قاسيا بسبب أزمة الطاقة والغاز، وتتجه أوروبا إلى ترشيد الاستهلاك ".