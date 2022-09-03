التعادل الإيجابي يحسم مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا، بالتعادل الإيجابي 1/1 بين الفريقين، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هالاند الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة 50 ثم تعادل بايلي في الدقيقة 74.

وشهد التشكيل تواجد ايرلينج هالاند في قيادة خط هجوم فريق مانشستر سيتي أمام أستون فيلا.

وبدأ مانشستر سيتي بتشكيل مكون من:.

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: والكر، دياز، ستونز وكانسيلو.

خط الوسط: رودرى، دى بروين وجوندوجان.

خط الهجوم: هالاند، برناردو وفودين.

وبهذه النتيجة، يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 14 نقطة، بينما يحتل فريق أستون فيلا المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.