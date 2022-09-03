رمضان عبد المعز: هذه النعمة فضلها كبير على الإنسان ومطلب الأنبياء

قال الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الاسلامي، إنه لا يوجد أمن دون إيمان، وإذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يُحي دينا.



وخلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "DMC"، أكد عبدالمعز أن جميع الأنبياء طلبوا من الله نعمة الأمن، مؤكدًا أن هذه النعمة فضلها كبير على الإنسان، وبدونها يعيش في خوفه لا يهدأ له بال.



وتابع:"الأمان كان مطلب الأنبياء، وهو نعمة كبيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، مثل نعمة البصر، فالعين عليها حارس، وتوجد ملايكة بتحرسنا، يحفظونه من أمر الله، النعمة الواحدة متعرفش تعدها، والنعمة اللي الأنبياء طلبوها من ربنا من أول الأنبياء، مرتبطة بالإيمان، المؤمنين سيجعل الرحمن لهم ودًا، المؤمنين ربنا هينصرهم ويزرع محبتهم بين الخلق، وربنا هينجيهم، هم أصحاب البشارة لهم فضل كبير، وهم خير البرية".

وأكد أن أسعد واحد في الدنيا ومن ملك الدنيا بأجمعها، هو من أصبح منكم آمنًا في سربه معافًا في جسده، عنده قوت يومه، مردفا: "فيه أمهات بتكلمني تقولي خايفة على عيالي، عندي ولد عنده حاجة معينة وخايفة عليه".