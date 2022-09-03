عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رمضان عبد المعز: هذه النعمة فضلها كبير على الإنسان ومطلب الأنبياء

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الاسلامي، إنه لا يوجد أمن دون إيمان، وإذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يُحي دينا.

رمضان عبد المعز: الأمن نعمة عظيمة مستمدة من الإيمان

رمضان عبد المعز: لا توجد سيدة بكامل قواها العقلية تبين جسدها


وخلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "DMC"، أكد عبدالمعز أن جميع الأنبياء طلبوا من الله نعمة الأمن، مؤكدًا أن هذه النعمة فضلها كبير على الإنسان، وبدونها يعيش في خوفه لا يهدأ له بال.


وتابع:"الأمان كان مطلب الأنبياء، وهو نعمة كبيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، مثل نعمة البصر، فالعين عليها حارس، وتوجد ملايكة بتحرسنا، يحفظونه من أمر الله، النعمة الواحدة متعرفش تعدها، والنعمة اللي الأنبياء طلبوها من ربنا من أول الأنبياء، مرتبطة بالإيمان، المؤمنين سيجعل الرحمن لهم ودًا، المؤمنين ربنا هينصرهم ويزرع محبتهم بين الخلق، وربنا هينجيهم، هم أصحاب البشارة لهم فضل كبير، وهم خير البرية".

وأكد أن أسعد واحد في الدنيا ومن ملك الدنيا بأجمعها، هو من أصبح منكم آمنًا في سربه معافًا في جسده، عنده قوت يومه، مردفا: "فيه أمهات بتكلمني تقولي خايفة على عيالي، عندي ولد عنده حاجة معينة وخايفة عليه".

 

 

رمضان عبدالمعز لعلهم يفقهون الأمن نعمة الامن في الاسلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر: آدي هوتر مديرا فنيا لـ الأهلي

بشكل مجاني.. أزمة كهربا تقترب من الانتهاء بفضل 3 أندية بالدوري المصري

حاسس إني هموت| لاعب الأهلي السابق يستغيث من داخل المستشفى: مش عارفين يعملولي حاجة .. التفاصيل

فرج عامر: ناصر الخليفي يدعم الأهلي بثلاثة لاعبين عالميين

قرار نهائي.. ماركو روزه يحسم موقفه من تدريب الأهلي |خاص

دخل في اكتئاب.. انفراجة في أزمة كهربا بسبب "الدّين الأبيض"

فاز على بايرن ميونخ 5-0.. ما تريد معرفته عن آدي هوتر مدرب الأهلي المحتمل

بث مباشر الآن.. مباراة برشلونة واشبيلية (0-0) في الدوري الإسباني

ترشيحاتنا

بروح لدكتور نفسي.. تصريح ناري من غادة عبد الرازق عن حالتها الصحية| شاهد

رئيس جامعة القاهرة الجديدة: تكنولوجيا الأطراف الصناعية ونقل وإنتاج البترول أجدد البرامج ..فيديو

مضروبة بآلة حادة.. العثور على جثة فتاة من قبيلة البياضية بالإسماعيلية (تفاصيل)

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. تقلية الفول المدشوش

بعد تعرضه للتحرش .. محمد عطية يثير جدل الجمهور بسبب الزواج |فيديو

الناتج المحلي 8 تريليون.. أحمد موسى: قرارات الدولة لمصلحة الـ100 مليون مصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في بطولة العالم.. لحظة تفحم سيارة المتسابق السعودي يزيد الراجحي.. شاهد

تحذير: القنديل الأزرق يسبب الوفاة .. كيف تحمى نفسك من مصائبه

بعد انتشارها بين الشباب.. كيف تحمي نفسك من نوبات القلب الخطيرة|تفاصيل

فستان مكشوف ومجوهرات ملفتة.. درة تتألق في مهرجان فينيسيا.. شاهد

فيديو

الجنس حلال من غير جواز.. فنانون يخرجون عن المألوف في الارتباط والحب |فيديوجراف

طليقة الفيشاوي ترد على خبر زواجها من عمر كمال.. فماذا قالت؟

غنت برج الحوت.. دينا الشربيني تغازل عمرو دياب فى برنامج معكم.. فيديو

سقط مصدومًا| مأساة طبيب الشرقية .. فقد ابنته وأصيب أبناؤه الأربعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

اﻟﻤﺰﻳﺪ