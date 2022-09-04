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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بيت العائلة بالقاهرة في ضيافة فرع ثقافة السويس

بيت العائله بالقاهرة
بيت العائله بالقاهرة في ضيافة فرع ثقافة السويس

استقبل فرع ثقافة السويس وفد بيت العائلة بالقاهرة لعمل ليلة أدبية وفنية رائعة في مشهد يليق بالسويس واهلها وذلك بحضور عبد المنعم حلاوة مدير عام فرع ثقافة السويس وهويداةطلعت مدير قصر ثقافة السويس والمستشار شريف الجندي ودكتور نوران ودكتور امير الشبل ودكتور ربيع شكري من وفد بيت العائلة المصري والاديب قباري البدري والمؤرخ السويسي انور فتح الباب والاديب عبود حداد  وكوكبة متميزة من رموز الفن والأخراج وكتاب المسرح والاعلام والأدب والشعر والعمل الوطني

وكانت البداية بكلمة عبد المنعم حلاوة مدير عام الفرع رحب فيها بضيوف السويس من وفد بيت العيلة الموقر بالقاهرة في بيتهم الثاني السويس وبالسادة الحضور وتحدث عن نجاحات المرحلة الماضية وطموحات المرحلة الحالية والقادمة وتمني للجميع النجاح والتوفيق ولمصرنا العزيزة التقدم والأمن والرخاء في ظل القيادة السياسية الحكيمة•

أعقبها كلمة المستشار شريف الجندي متحدثا عن وفد بيت العائلة من القاهرة الذي أعرب عن سعادته لوجوده بمحافظة السويس بلد  الصمود والتحدي وأشاد بحفاوة الاستقبال والكرم وأنه محب فعلا للسويس خاصة ولمدن القناة عامة وأنه متابع جيد لاخبار السويس الثقافة ومدي تطور الحراك الثقافي بالسويس وعلي أساسها جاء ووفد من بيت العائله بالقاهرة لكي يشاهد وضعا ملموسا علي أرض الواقع من سلام ومحبة وثقافة .

اعقبة كلمة انور فتح الباب والذي رحب بالسادة الضيوف من بيت العائلة بالقاهرة موضحا أن وجودهم  بثقافة السويس هو إضافة لهذا الصرح الثقافي الكبير الذي غزا القلوب قبل العقول وان مسيرة الحراك الثقافي بالسويس باتت واضحة المعالم في ظل قيادة حكيمة ووطنية .

تخلل اللقاء فقرة غنائية لاغاني التراث السويسي علي انغام السمسمية بقيادة الكابتن سيد كابوريا وفقرة غنائية للطالبات شهد وندى ونوران وايضا امسية شعرية الشاعر محمد عبد المنعم والشاعرة سلوى سعد والشاعر ياسر فريد والشاعر علي الراوى  والشاعر عبود حداد وكانت القصائد هي ( يابيوت السويس وماتخدعونيش وايام بتتقضى وخلصت حسابك وخدنى روحك وتصاوير وبصمات واحضان الغروب )

وجدير بالذكر أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، هو صاحب فكرة إنشاء بيت العائلة المصرية، والتي حازت ترحيب قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، وجاءت المبادرة أثناء زيارة وفد الأزهر برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، إلى قداسة البابا شنودة الثالث فى شهر يناير 2011، لتقديم العزاء له فى شهداء كنيسة القديسين، وطرح الفكرة عليه ولقيت ترحيبا من البابا، وبدأ التنفيذ الفعلى لتحقيقها،  

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة الدكتور نيفين الكيلاني لنشر الثقافة التوعوية وتشجيع الموهوبين والمبدعين في كافة المجالات الفنية والثقافية وبرعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وبتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل محمد بفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة

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