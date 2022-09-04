أحمد دياب يعلق على احتفال عضو رابطة الأندية بتتويج الزمالك بالدوري

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن الزمالك رشح خالد رفعت لتمثيله بالرابطة الموسم المقبل.

وقال دياب خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "اعتقد ان الزمالك رشح خالد رفعت وما حدث من خلاف بينهما أتوقع انه انتهى".

وأكمل: "كل نادي له انتماء ويرشح من يمثله، الجميع داخل الرابطة يعمل بحيادية ونضع قواعد ولوائح على الجميع".

وتابع: "لا يمكن نزع الانتماء من حد، ومن طبيعي ان يحتفل خالد رفعت بفوز الزمالك بالدوري لأنه يمثل الأبيض".

وأتم: "لا ألومه على انتمائه ولكن على عمله وإدارته، اذا فاز الأهلي متعب سيكون سعيدا بالتأكيد".

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