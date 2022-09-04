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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دياب يكشف موقف عمر كمال عبدالواحد من الرحيل عن فيوتشر والانضمام للزمالك

صدى البلد

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، ان فيوتشر سوف يحتفظ بقوام فريقه الاساسي الموسم المقبل.

وقال دياب خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد :لا استطيع الحديث عن نادي فيوتشر، انا رئيس شركة الكرة ولست رئيس النادي، وليد دعبس هو من يدير الكرة في النادي، لا استطيع الإجابة على لسان مجلس إدارة النادي سواء عن عمر كمال عبد الواحد او بوبو.

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وأردف: مجلس إدارة نادي فيوتشر تجمعه علاقات جيدة بكل الأندية، المجلس لم يغلق الباب امام نادي أو إدارة، ولكنه يسعى للاستفادة هو الآخر، ما اعرفه انهم محتفظين بالقوام الأساسي للفريق.

 

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عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل مران اليوم السبت بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمباراة الهلال السعودي المقرر لها يوم الجمعة المقبل في كأس سوبر لوسيل.

واطمأن المدير الفني على اللاعبين في بداية الجلسة عقب عودتهم من الراحة السلبية التي منحها لهم خلال الفترة الماضية عقب حسم لقب الدوري الممتاز.

وقدم جوسفالدو فيريرا التهنئة للاعبين على التتويج ببطولة الدوري الممتاز، وقدم لهم التحية على المجهود الذي بذلوه على مدار موسم كامل نتج عنه حصد لقبي الدوري وكأس مصر للموسم السابق.

ووجه المدير الفني البرتغالي رسالة للاعبين قائلا:" أثبتم للجميع أنكم كبار وعلى أعلى مستوي، وأسعدتم الجماهير الزملكاوية، استمروا في العطاء وحصد البطولات لأنكم الأفضل".

وتابع فيريرا قائلا : "الجميع يدعمكم لأنكم تستحقون ذلك، وأنتظر منكم المزيد في الفترة المقبلة".

وفي نهاية الجلسة طالب المدير الفني اللاعبين بضرورة غلق صفحة الدوري والاحتفالات باللقب نهائيا، وشدد على أهمية التركيز في الفترة الحالية استعدادا لمواجهة الهلال السعودي المقبلة في كأس سوبر لوسيل، من أجل الفوز باللقاء وحصد اللقب.

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