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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جديدة .. كارمن سليمان تخطف أنظار جمهورها | شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة كارمن سليمان ، جمهورها بـ عدة صور من احدث جلسة تصوير لها ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

 

وعلقت كارمن سليمان “ غروب الشمس ❤️ ”.

 

يذكر أنه أكدت الفنانة كارمن سليمان، إنها تأخذ رأي زوجها الملحن مصطفى جاد في الاعمال الخاصة بها كما يأخذ رأيها هو الأخر.

وقالت كارمن سلميان، في تصريح لـ “صدى البلد”: “ كون زوجي مصطفى جاد ملحن ومطرب أمر صحي جداً اننا نمتهن نفس المهنة، فنحن دائماً ما نأخد رأي بعض في الاعمال الخاصة بنا”.

وأضافت كارمن سلميان: "سعيدة جداً بالنجاح الذي حققه مصطفى بالاغنية الخاصة به التي طرحها مؤخراً يا حبيبي تعالى، وأهنئه بها واتمنى له المزيد من التقدم".

يذكر أن طرحت منذ أشهر النجمة كارمن سليمان أغنية جديدة بعنوان «خيرة»، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب»، وحققت من خلالها نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات عالية.

كارمن سليمان انستجرام مصطفي جاد الفنانة كارمن سليمان

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