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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سكاي دايفنج.. تحد على تيك توك يقتل ملكة جمال التطبيق

تانيا بارادازي
تانيا بارادازي

هوس التجارب الجديدة والمخيفة لتوثيقها بالصور والفيديو ونشرها عبر حسابات المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي، كان سببا في قتل نجمة تطبيق “تيك توك” الشهيرة “تانيا باردازي” بعد حادث “سكاي دايفنج” المعروف بالقفز من السماء.

سكاي دايفنج يقتل نجمة تيك توك

يتابع “تانيا باردازي” البالغة من العمر 21 عاما أكثر من 95 ألف متابع، وحصدت مليوني إعجاب على حسابها بتطبيق “تيك توك”.

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أحمد دياب عن زيادة أعداد الجماهير في مباريات معينة الموسم الماضي: غير صحيح

وقالت صديقتها التي حضرت جنازتها أن تانيا البلوجر الكندية، توفيت الأسبوع الماضي في مدينة تورنتو، تحديدا يوم 27 أغسطس، بعد إصابتها بإصابات خطيرة وقاتلة نتيجة القفز من السماء.

جثة مجهولة

وبحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، كانت قد سلمت شركة القفز من السماء الكندية، جثة مجهولة الهوية للشرطة، ولم يستطيعوا تحديد هويتها.

لكن “ميلودي أوزجولي” صديقتها منذ أكثر من 10 سنوات هي التي تعرفت عليها، وكانت قد حصلت بارادازي على دروس في القفز من السماء لتتعلم القفز وكيفية حماية نفسها.

أما آخر ظهور لها كان على تيك توك بتاريخ 22 أغسطس، وحاولت الشركة تبرئة نفسها وأوضحت في بيان: “أطلقت القافزة بالمظلة مظلة رئيسية دارت بسرعة على ارتفاع دون تحديد الوقت بشكل صحيح المستغرق لفتح المظلة".

حادث المشاهير تيك توك جثة مجهولة اجتماع اصابات خطيرة

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