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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكبدة بـ 135 جنيهًا .. أسعار اللحوم البلدي والضأن والجملى اليوم

أسعار اللحوم اليوم
أسعار اللحوم اليوم

أسعار اللحوم تسعى وزارة الزراعة إلى طرح السلع بأسعار مخفضة عبر منافذها التي يتجاوز عددها 400 منفذ على مستوى الجمهورية، ما بين ثابت ومتحرك. 

وينشر موقع “صدى البلد” أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة اليوم، الأحد، وفقاً للمهندس حسن المشرف العام على منافذ وزارة الزراعة.

 

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160 جنيها للكندوز .. أسعار اللحوم البلدى اليوم السبت 3 سبتمبر 2022



وتسجل أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى المنافذ سعر 135 جنيهًا، فى حين أن سعرها بالخارج يبدأ من 150 جنيهًا، كما أن منتجات وزارة الزراعة تتميز بأنه تتم تربية المواشي داخل مزارع الوزارة.

 أسعار اللحوم المجمدة 

أما اللحوم المجمدة، فيبدأ سعرها من 90 لـ 100 جنيه، وتسجل اللحم الضأن 135 جنيها على حسب نوع اللحم ، وتسجل الكبدة 135 جنيهًا ، أما اللحم المفروم يتراوح سعرها ما بين 110 لـ 135 جنيهًا ، أما أسعار السجق فتسجل 120 جنيهًا 

وينشر موقع “صدى البلد”  أسعار اللحوم البلدية اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022 ، في محال الجزارة، وفقًا لما أعلنته شعبة القصابين “الجزارين” بالاتحاد العام للغرف التجارية.

 

أسعار اللحوم

أسعار اللحوم الكندوز

سجّلت أسعار اللحوم البلدى الكندوز 140 - 160 جنيها للكيلو، وأسعار اللحوم الضأن بين 150 و170 جنيها.
سعر اللحم الجملي

استقر سعر اللحم الجملى عند 100 - 120 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 120 و140  جنيها الكيلو.

الكبدة البلدي

تراوحت الكبدة البلدي بين 130 و160 جنيها، والكبدة الضأن 140 - 170 جنيها، والكلاوي والقلب 140 - 160 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 130 - 150 جنيها.

أسعار عرق التربيانكو

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 140 و160 جنيها للكيلو، والأستيك والبفتيك 130 - 160 جنيها للكيلو.

أسعار كباب الحلة

تراوحت أسعار كباب الحلة بين 140 و160 جنيها للكيلو، في حين تراوحت الموزة الكندوز بين 130 و150 جنيها للكيلو.

استهلاك المصريين من اللحوم

ويتخطي استهلاك المصريين من اللحوم الحمراء سنويا 1.2 مليون طن سنوياً، مشيرا إلى أن مشروع البتلو ودعم الدولة لصغار المنتجين أمر مهم ويؤدي إلى توفير اللحوم البلدي والتي يقبل على شرائها المصريون.

أسعار اللحوم بوزارة التموين

ووفرت وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركتا الجملة العامة كميات كبيرة من اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية، حيث سجلت أسعار اللحوم الضأن المجمدة نحو 75 جنيهًا للكيلو، وأسعار اللحوم البرازيلية المجمدة نحو 90 جنيهًا للكيلو، وأيضاً أسعار اللحوم البرازيلية المجمدة المفرومة سجلت 90 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر كيلو اللحم الضاني الطازج بين 90 و100 جنيه. 

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