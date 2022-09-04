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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زرعت فيا حب الفن.. المخرج محمد سامى يوجه رسالة إلى والدته النائبة

محمد سامى
محمد سامى

نشر المخرج محمد سامى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام يوجه فيه رسالة الى والدته الدكتورة صبورة السيد عضو مجلس النواب. 

وقال محمد سامى : “معالي النائب، أمي الغالية، دايما متشرفين بيكي وفخورين بيكي، الست دي وسط كل أشغالها ومسؤلياتها، هي نموذج للأم الناجحة القادرة علي الموازنة بين كونها أم وزوجة وسيدة تعمل سواء في عملها الخاص أو العمل العام.. وسط كل مشاغلها مهتمة بكل تفصيلة في حياة جوزها وأولادها، أمي هي الدنيا والحياة ، أمي هي الخير والطمأنينة والكرم والحب، أمي كل كتاب قرأته كان من مكتبتها، طلعت بحب يوسف السباعي وإحسان عبد القدوس ويوسف إدريس زيها، وكمان بحب فاتن حمامة وعمر الشريف برضو زيها، وأغاني فايزة أحمد من كتر ما سمعتها معاها، وحبي لأني أكون مخرج كان بسبب حبها وكلامها عن عز الدين ذوالفقار وصلاح أبو سيف وعاطف الطيب".

وأضاف محمد سامى : "أمي زرعت فيا حب الفن اللي من غيره ماكنتش أقدر أعيش، زي بالظبط ما أنا من غيرها ماقدرش أعيش، بحبك يا ست الكل وربنا يحفظك لينا ويخليكي ويطول في عمرك، يا أرق قلب في الدنيا يا نصي التاني يا حبيبيتي".

كما علقت الفنانة ريم سامى شقيقة المخرج محمد سامى : ""ملكتي"، وأضاف الفنان عصام السقا تعليقا: "ربنا يبارك فيها ويحفظها من كل شر".

محمد سامى 

وكان لمحمد سامي العديد من التجارب الناجحة إلا أن يظل مسلسل الأسطورة مع محمد رمضان هو الأبرز والأنجح فى مشواره الفني بسبب الضجة الكبيرة التى تسبب فيها العمل وقت عرضه، وكرر سامي تعاونه مع محمد رمضان من خلال مسلسل البرنس والذي شهد أيضا نجاحا كبيرا على مستوى الجمهور والنقاد.

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محمد سامي يكشف عن موهبته فى التأليف

ويعتبر أيضا محمد سامي من المخرجين الذين تمردوا على المؤلفين والكتاب وذلك بسبب موهبته فى مجال التأليف، فدائما ما يشارك فى كتابة أعماله إلى أن تطور الأمر وأصبح مؤلفا ومخرج لجميع أعماله.

محمد سامي يتمرد على الكتاب والمؤلفين

أكد محمد سامي فى لقائه الذي جمعه بالإعلامية بسمة وهبة عندما سألته عن إصراره فى كتابة جميع أعماله التى يقوم بإخراجها أكد أن المسلسل الوحيد الذي لم يتدخل فى كتابته أو فكرته هو مسلسل أدم للنجم تامر حسني وبعدها بدأ يشارك الكتاب والمؤلفين فى كتابة المسلسل وأكتشف أن هذا يأخذ منه وقتا مضاعفا من أجل توصيل المعلومة للكاتب فقرر توفير الوقت وكتابة الأعمال بنفسه.

محمد سامى المخرج محمد سامي صبورة السيد عضو مجلس النواب اعمال محمد سامي Arts Entertainment

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