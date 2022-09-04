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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

غداً.. مجلس الحوار الوطني يجتمع لاختيار مقرري اللجان والمحاور

المنسق العام للحوار
المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان

أعلن المنسق العام للحوار الوطني الدكتور ضياء رشوان، عن عقد مجلس أمناء الحوار اجتماعه الخامس، غداً الاثنين، 5 سبتمبر بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر الساعة 1 ظهراً.

ومن المقرر أن يناقش المجلس في اجتماعه اختيار المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي والمجتمعي، واللجان الفرعية الخمسة عشر المتفرعة عنها، وذلك من بين الترشيحات التي قدّمتها الأطراف المشاركة في الحوار وبعض أعضاء مجلس الأمناء، لاختيار الأنسب منها لتولي هذه المهام بتوافق وقرارات مجلس الأمناء.

وقال المنسق العام للحوار الوطني، إنه إعمالًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، سوف يُصدِر مجلس الأمناء، فور انتهاء اجتماعه، بياناً لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، يوضح فيه ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص موضوع اجتماعه وفعاليات الحوار الوطني على وجه العموم.
 

الحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني الأكاديمية الوطنية للتدريب ضياء رشوان

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