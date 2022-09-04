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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. تطور جديد في حادث جورج الراسى.. وندى الكامل تهاجم مظهر شاهين

ندى الكامل
ندى الكامل

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة منها ازمات ياسمين عز وتطورات حادث جورج الراسى وهجوم ندى الكامل على مظهر شاهين :

اسكت مش ناقصاك.. ندى الكامل تفتح النار على مظهر شاهين.. اعرف التفاصيل
نشرت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تهاجم فيه الداعية الإسلامى مظهر شاهين.

وعلقت ندى الكامل على تصريحات مظهر شاهين والتى قال فيها : "الأرض ليس عليها سوى ثلاث رسالات سماوية فقط يشملها الإسلام وليس 4200 دين كما تزعم الا اذا اعتبرت عبادة الفئران دين وهذا غباء.

تطور جديد فى حادث جورج الراسى.. ماذا قالت مديرية الدفاع المدني؟
حالة من الجدل الواسع شهدتها الساحة الفنية على مدار عدة أيام، وخاصة بعد حادث وفاة الفنان اللبنانى جورج الراسى وملابسات الحادث الذى تعرض له ، وهو الأمر الذى تسبب فى خروج عدد من الأقاويل حول الحادث، خاصة أن شقيقة الراحل “نادين الراسى” ألقت بعدد من الاتهامات المختلفة تجاه الدولة.

وتسببت الشائعات والأقاويل التى خرجت عقب حادث جورج الراسى فى اثارة البلبلة وهو الأمر الذى دفع المديرية العامة للدفاع المدني، أن تصدر بيانا رسميا توضح فيه ملابسات الحادث.

صورة مع عمرو دياب أغضبت مفيد فوزى.. قصص مثيرة لـ دينا الشربينى
تصدرت الفنانة دينا الشربينى تريند جوجل بعد عرض البرومو الدعائى لحلقتها مع الإعلامية منى الشاذلى، والذى ظهرت فيه تغنى أغنية “برج الحوت” للمطرب عمرو دياب، والتى كانت حديث الساعة فى الفترة الماضية، حيث تردد أن الأغنية قدمت لها خصيصا.

ويأتي غناء دينا الشربينى لهذه الأغنية تحديدا كنوع من المغازلة للمطرب عمرو دياب الذى كانت على علاقة معه، وهو ما شغل الرأى العام لعدة سنوات.

بلغنى أيها الملك.. ألف ليلة وليلة من زوزو نبيل إلى ياسر جلال |نوستالجيا
"بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد" عبارة تظل عالقة بأذهان الجمهور ومحبى حكايات “ألف ليلة وليلة” والتى مازالت مصدر لصناع الدراما لتقديم أعمال تاريخية مليئة بالخيال والتشويق والإثارة، حتى قرر الفنان ياسر جلال أن يعيدها مرة أخرى إلى الشاشة فى رمضان المقبل تحت عنوان “ألف ليلة وليلة”.

من أزمتها مع مفيد فوزى إلى هجومها على محمد عطية.. ياسمين عز المثيرة للجدل
أثارت الإعلامية ياسمين عز حالة من الجدل الواسع عبر السوشيال ميديا من خلال تصريحاتها المثيرة للجدل والتي تدلى بها في برنامجها “كلام الناس” كما تثير الجدل من خلال ضيوفها الذين يكشفون عن كثير من الأسرار والتفاصيل في حياتهم الشخصية والتي تعتمد بشكل كبير على الفضائح حتى أنها تعرضت من قبل الى الوقف بسبب رأيها في حلقة عروس الإسماعيلية.

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