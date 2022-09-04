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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية ترحب بتعيين عبدالله باتيلي ممثلا خاصا للأمم المتحدة في ليبيا

صدى البلد

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بتعيين عبدالله باتيلي، ممثلاً خاصاً جديداً لسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيساً لبعثة الدعم الأممية في ليبيا؛ جاء ذلك علي لسان جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام.

ودعا المتحدث الأطراف الليبية إلى التعاون مع باتيلي ودعم مهمته، معرباً عن الثقة في مواصلته الجهود التي تضطلع بها الأمم المتحدة منذ فترة لإخراج ليبيا من حالة الانسداد السياسي التي تمر بها من خلال بلورة قاعدة دستورية وقانونية متوافق عليها وتُجرى على أساسها الانتخابات الوطنية المُنتظرة، بعد أن باتت مطلباً مُلحاً لقطاع عريض من الليبيين، وباعتبارها الطريق الأمثل الوحيد لتجديد شرعية المؤسسات الليبية.

وصرح المتحدث بأن الأمين العام عبّر عن تطلعه لأن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون والتنسيق بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بغية دعم الجهود الساعية إلى حلحلة الأزمة السياسية الحالية والسير قدماً لإجراء الانتخابات لمصلحة الشعب الليبي.

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