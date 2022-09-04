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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر ومواصفات Galaxy Tab Active 4 Pro.. أحدث تابلت من سامسونج

سعر ومواصفات Galaxy
سعر ومواصفات Galaxy Tab Active 4 Pro

أعلنت شركة سامسونج، هذا الأسبوع رسميا عن الجهاز اللوحي الجديد Galaxy Tab Active 4 Pro جلاكسي تاب أكتيف 4 برو، وهو تابلت مخصص لبيئات العمل والظروف الصعبة، فهو يمتاز بتصميم متين وقوي يناسب العديد من العمال في مواقع العمل الوعرة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، حصل تابلت سامسونج الجديد Galaxy Tab Active 4 Pro، على شهادة MIL-STD-810H التي تثبت أنه قادرا على التعامل مع أصعب المهام، وتحمل الارتفاع والسقوط من مسافة عالية تصل إلى 1 متر، وذلك بفضل غطاء حماية مقاوم للصدمات.

 

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سعر ومواصفات Galaxy Tab Active 4 Pro

 

وكما يدعم الجهاز اللوحي الجديد مقاومة الماء والغبار وفقا لمعيار IP68، حيث يتحمل التابلت والقلم الالكتروني  الخاص به S Pen، الغمر في الماء العذب إلى ما يصل إلى 1.5 متر  لمدة تصل إلى 30 دقيقة، كما أنهما محميان من الغبار والأوساخ والرمل، والرطوبة، ورذاذ الملح، والاهتزاز.

وبالإضافة إلى كونه متينا بما يكفي لتحمل حتى أكثر بيئات العمل تطلبا، فإن تابلت سامسونج Galaxy Tab Active 4 Pro، يتميز بتصميم متين بمزيج من المعدن والبلاستيك مع إطار نحيف وخفيف الوزن يبلغ سمكه 10.2 ملميتر، ويزن  674 جرام، فهو جهاز سهل الحمل للغاية للاستخدام خارج المكتب.

ويتميز تابلت سامسونج الجديد Galaxy Tab Active 4 Pro، بشاشة كبيرة من نوع TFT LCD، وبقياس 10.1 بوصة، وبجودة عرض 1920 × 1200 بكسل، وتأتي الشاشة مع طبقة حماية قوية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass 5، لمقاوم الصدمات والخدوش.

سعر ومواصفات Galaxy Tab Active 4 Pro

ويعمل تابلت سامسونج الجديد Galaxy Tab Active 4 Pro، بواسطة معالج ثماني الأنوية من نوع Snapdragon 778G المطور من قبل شركة كوالكوم بمعمارية 6 نانومتر، والمقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويستمد Galaxy Tab Active 4 Pro، قوته من بطارية عملاقة قابلة للاستبدال بقوة 7600 مللى أمبير في الساعة، تدعم العمل مع تقنية الشحن السريع، وتقول الشركة أنه يمكنك استخدام الجهاز اللوحي بدون الحاجة إلى البطارية من خلال توصيله بالتيار الكهربائي.

ويأتي الجهاز اللوحي مزودا بنظام التشغيل أندرويد 12، مع واجهة المستخدم One UI من سامسونج، كما يدعم الاتصال بشبكات GPS و 5 G و LTE و Wi-Fi 6، وتقنتي Bluetooth 5.2، والدفع الالكتروني NFC، إلى جانب مستشعر بصمة الإصبع مضمن في زر الـ Home، ويتوفر Galaxy Tab Active 4 Pro، مقابل سعر حوالى 831 دولار (أي ما يعادل 15900 جنيه مصري).

سعر ومواصفات Galaxy Tab Active 4 Pro
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