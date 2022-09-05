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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

محمد الترك يريد العودة لـ دنيا بطمة من جديد بعد انفصالهما

صدى البلد

بعدما تصدرت أنباء انفصال المطربة المغربية دنيا بطمة عن زوجها محمد الترك مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد رسالة حاول فيها الأخير إصلاح الأزمة بينهما، خرج المنتج البحريني عن صمته ليؤكد وقوع الانفصال.

وقال الترك، في تسجيل صوتي، إن زواجه من دنيا بطمة استمر لعشر سنوات، تجاوزا خلالها العديد من العقبات والمشاكل، مشيرا أن هذه المرة أتت من أشخاص مقربين روجوا لشائعات أدت لانفصال الثنائي.


وتغزل محمد الترك في زوجته دنيا بطمة خلال الرسالة المطولة التي نشرها عبر إنستجرام، ووصفها فيها قائلا: "انتي أجمل وردة في بستان حياتي لا أستطيع أن أجعلها تذبل، والمسامح كريم، أنتظرك بفارغ الصبر.. أعشقك".

ولم تعقب دنيا بطمة على رسالة زوجها محمد الترك، لكنها نشرت فيديو لها عبر إنستجرام بإطلالة جديدة، على أنغام أغنية أصالة الجديدة “غلبان”، خاصة مقطع:" لا ده فاته وفاته.. رميناه بماضيه وحكاياته". 

 

ومن ثم نشر محمد الترك، مجموعة صور تجمعه بأولاده وزوجته دنيا بطمة، من خلال خاصية الاستوري على حسابه الرسمي على تطبيق “الانستجرام”  وعلق قائلًا: هذه هي مملكتي اتركونا نعيش بسلام .. ولن استسلم حتى أجمعكم في صورة واحدة".

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