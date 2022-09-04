اعتماد طاقم التدريس والإداري استعدادا لبدء العمل بجامعة المنصورة الأهلية

عقد الدكتور محمود المليجي القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة اجتماعا مع لجنة إدارة ملف جامعة المنصورة الأهلية وذلك في إطار المتابعة المستمرة للترتيبات النهائية لبداية العام الدراسي الجديد بجامعة المنصورة الأهلية.

يأتي ذلك بحضور الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، عمداء كليات الطب، طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة، التجارة والحقوق، وأمين عام الجامعة والأمناء المساعدون، ومدير مكتب التنسيق والتحويلات المركزية بجامعة المنصورة، والعضو القانوني بمكتب رئيس الجامعة.

وقد صرح الدكتور محمود أبو المجد المتحدث الرسمي بأنه تم استعراض المنظومة الإلكترونية المتكاملة لجامعة المنصورة الأهلية والتي تشمل الموقع الإلكتروني ونظم الإدارة الإلكترونية والمنصات التعليمية والتي تمت من خلال شركة انطلاق المملوكة لجامعة المنصورة "مركز تقنية الاتصالات والمعلومات سابقاً" تحقيقا لرؤية القيادة السياسية بإنشاء جامعات الجيل الرابع، وكذلك تمت متابعة عملية فرش وتجهيز المباني الدراسية والمعامل المتخصصة والمكاتب الإدارية والتي تتم على قدمٍ وساق والتي أوشكت على الانتهاء.

وقد تم اعتماد اختيار منسقي البرامج والطاقم التدريسي والإداري استعدادا لبدء العمل بجامعة المنصورة الأهلية بالعام الجامعي 2022/2023.

كما وجه القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة، بالبدء في إعداد الجداول الدراسية للإعلان عنها في أقرب وقت.

كما تم استعراض أعداد الطلاب المقبولين بالتنسيق والأعداد التي تقدمت حتى الآن وعملية تقدم طلاب الشهادات المعادلة للالتحاق بكليات: الطب، طب الأسنان، الصيدلة برنامج فارم دي، كلية الهندسة.

كما تم استعراض توفير سكن مميز للطلبة والطالبات داخل مدينة المنصورة وقد تم الاتفاق على تخصيص حصة لطلاب وطالبات جامعة المنصورة الأهلية من السكن المميز داخل المدن الجامعية التابعة لجامعة المنصورة وتم التعاقد على سكن في مدينة جمصة.

وتم اعتماد التعاقد مع شركات النقل والنظافة والأمن وسوف يتم الإعلان عن التفاصيل وإتاحة حجز سكن الطلاب المميز وحجز أماكن الأتوبيسات للنقل على موقع جامعة المنصورة الأهلية قريبا جداً www.mansnu.edu.eg، وذلك حرصاً من إدارة جامعة المنصورة على التيسير على الطلاب والعمل على راحتهم.