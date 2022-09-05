فورد برونكو تتحول لنسخة خاصة لعشاق التخييم والسفر .. صور

تعتبر السيارة فورد برونكو واحدة من ابرز السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، والتي اكتسبت شهرة واسعة داخل الاسواق العالمية، نسبة إلى قدراتها الفنية القوية، واسلوبها المميز على الطرق الوعرة، إلى جانب الكثير من التقنيات التي دعمت بها.

وفي صور تخيلية ظهرت السيارة فورد برونكو في اطلالة مبهرة، حيث تمكن أوسكار فارجاس من تحويل تلك النسخة، من خلال صور غير رسمية، لتظهر كأحد اقوى عربات التخييم، حيث تحظى تلك الفئة على شعبية كبيرة وخاصة وسط محبي السفر والمغامرات.

فورد برونكو تتحول لنسخة خاصة لعشاق التخييم والسفر

اعتمد أوسكار فارجاس على عدة تغييرات بالسيارة وابرزها هو نظام التعليق الهوائي لاضافة تقنيات جديدة خاصة بالارتفاع، مع هيكل بعض اللمسات العريضة التي ظهرت بالهيكل الخارجي للسيارة، إلى جانب جنوط جديدة مدعومة بعجلات كبيرة الحجم ذات نقوش بارزة وغائرة، تمنحها افضلية السيارة على الطرق الوعرة كعادة برونكو الشهيرة.

فورد برونكو تتحول لنسخة خاصة لعشاق التخييم والسفر

وتتمكن السيارة من خفض الخلوص الأرضي عند الحاجة إلى ذلك، بينما ظهرت وهي تحمل صندوق خلفي لاظهار تقنية التخييم المطلوبة، ولكن يبدو أن حجم هذا الصندوق سوف يكون صغيرًا نسبيًا لضم غرف للمعيشة ومرحاض، ومكان مخصص للطهي، حيث لم تتناول الصور المقدمة التقنيات الداخلية للسيارة.

فورد برونكو تتحول لنسخة خاصة لعشاق التخييم والسفر

ولكن يتمتع الصندوق الخلفي للسيارة فورد برونكو ذات التصميم التخيلي، بمظهر عصري حيث يضم زجاج معتم بالناحية الجانبية، والمقدمة العلوية من السيارة، بالاضافة إلى سقف زجاجي ايضا، مع باب خلفي مدعوم بعتبة باللون الاسود تتناسب مع الصادم الامامي، ولغرض سهولة الصعود إلى الصندوق الخلفي.