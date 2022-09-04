تأجيل إقلاع 1000 رحلة جوية من مطارات أمريكا وإلغاء 127.. اعرف السبب

أُجبر رجل مسن مصاب بمرض باركنسون على الانتظار لمدة خمس ساعات بعد إلغاء رحلته، بينما شهد رجل آخر تأخر رحلته إلى غانا أربع مرات خلال الأيام العشرة الماضية وسط أكثر عطلة نهاية أسبوع ازدحاما في الولايات المتحدة منذ ثلاث سنوات.

ويعبر المسافرون المحبطون الآن عن غضبهم على “تويتر” حيث ينتظرون ساعات - أو أحيانًا حتى أيام - لرحلة جديدة بعد تأجيل أكثر من 1000 رحلة طيران قادمة إلى الولايات المتحدة أو تعادر داخليا، اليوم الأحد.

وتم إلغاء 127 أخرى بالكامل، وفقًا لـ Flight Aware، التي تتعقب تأخيرات الرحلات وإلغاءاتها في جميع أنحاء العالم.

وكتب أحد مستخدمي تويتر: ألغت “دلتا” رحلة والديّ المسنين من مطار جون كنيدي إلى لندن أمس، قبل ساعة من الاقلاع، مشيرًا إلى أن شركة الطيران لم تعلن الإلغاء عند البوابة ووجهت المتضررين إلى مكتب المساعدة، حيث كان أمامهم الانتظار لمدة خمس ساعات - ليتم إخبارهم فقط أنه ليس لديهم المزيد من الغرف الفندقية لعرضها.

وكتبت على تويتر يوم الأحد “والدي مصاب بمرض باركنسون واضطر للانتظار خمس ساعات في بلد أجنبي دون هاتف أو حتى اعتذار”.

وغرد نيكولاس كراليف، المدير التنفيذي لأكاديمية واشنطن الدبلوماسية الدولية، أنه خلال الأيام العشرة الماضية، تأخرت رحلته من مطار دالاس الدولي في فيرجينيا إلى أكرا في غانا أربع مرات لأكثر من 12 ساعة لخدمة الطائرة ، وقال مستخدمة آخرى على تويتر إن رحلتها الدولية أُلغيت قبل 10 ساعات من المغادرة.

وقالت سيلفي تونجكو إنها “تم اعادة حجزها'' على متن رحلة بعد يومين، لذلك كان عليها الاتصال بشركة طيران شريكة لشركة يونايتد في رحلة في نفس اليوم، ولكن في رحلة ذات ”مقاعد أسوأ مما دفعنا"

وتساءلت مستخدمة آخرى على “تويتر” كيف تم إلغاء رحلتها المباشرة من دلتا، وأعادت شركة الطيران حجزها على رحلة مؤقتة - لكنها تخلصت من تذكرة درجة الأعمال ولن تسمح لها الآن بالدخول إلى الصالة.

وكان جدول يوم الأحد يمثل تحسنًا كبيرًا عن اليوم السابق فقط - عندما تأخرت أكثر من 3600 رحلة وألغيت 145 عندما مر 1.8 مليون شخص عبر نقاط تفتيش إدارة أمن النقل.

وتقدر إدارة الطيران الفيدرالية الآن أن يوم العمال سيكون رابع أكثر أيام السفر الجوي ازدحامًا في العام، وفقًا لتقارير Spectrum News 1، حيث تتوقع جمعية السيارات الأمريكية أن تصل عمليات السفر في يوم العمال إلى مستويات ما قبل الوباء.

وكان من المتوقع أن تكون أكثر الأيام ازدحامًا للسفر الجوي يومي الخميس والجمعة قبل عطلة نهاية الأسبوع، ويوم الاثنين من عيد العمال، وفقًا لموقع هوبر لتتبع السفر، والذي يقدر أن حوالي 12.6 مليون شخص سيتدفقون عبر المطارات الأمريكية بين 1 سبتمبر و 1 سبتمبر. 5 سبتمبر.

وفي الواقع، أبلغت إدارة أمن المواصلات بالفعل عن مرور 6.2 مليون شخص عبر بوابتهم بين يومي الخميس والسبت.

ومن المتوقع أن يشهد مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي ومطار دنفر الدولي ومطار لوس أنجلوس الدولي أكبر عدد من الركاب في نهاية هذا الأسبوع ، وغردت لاكس يوم الجمعة أنه من المحتمل أن يكون أكثر أيام العطلة ازدحامًا في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة حيث يغادر 100000راكب و 92000 مركبة تدخل منطقة الصالة المركزية.

ولتسهيل السفر خلال عطلة نهاية الأسبوع ، أعلنت وزارة النقل الفيدرالية يوم الخميس أنها أطلقت لوحة معلومات لخدمة عملاء شركات الطيران مما أدى إلى "تغييرات كبيرة'' لجميع شركات الطيران الأمريكية العشر الكبرى باستثناء واحدة.

وقال وزير النقل الامريكي بيت بوتيجيج في بيان: 'المسافرون يستحقون الشفافية والوضوح بشأن ما يمكن يتوقعونه من شركة الطيران عندما يكون هناك إلغاء أو تعطيل".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن طلب بوتيجيج من المديرين التنفيذيين في شركة الطيران تنقية تصرفاتهم لتجنب المزيد من التأخير والإلغاء وسط نقص الموظفين