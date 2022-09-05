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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أفضل سعر لشراء الدولار في مصر اليوم 5-9-2022

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم الاثنين

شهد سعر الدولار بداية تعاملات الأسبوع ارتفاعا بقيمة 4 قروش مقارنة باخر سعر اغلاق فى البنوك الخميس الماضى والذى سجل نحو 19.22 للبيع.

 

وننشر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.


سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي 19.23جنيه للشراء و 19.26جنيه للبيع.

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أسعار الدولار تواصل الارتفاع.. وخبراء يكشفون مصير العملة الصعبة خلال الفترة القادمة

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أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك مصر إيران للتنمية 19.23جنيه للشراء و 19.26جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك المصري لتنميه الصادرات  19.21جنيه للشراء و 19.26جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم 


 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (التجاري الدوليCIB ، الإسكندرية،الأهلى المتحد،العقارى المصري العربي ،المصرف المتحد)  19.20جنيه للشراء و 19.26جنيه للبيع.

 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (قطر الوطني QNB ،كريدى اجريكول)نحو  19.19جنيه للشراء و 19.26جنيه للبيع.

سعر الدولار 

 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو 19.18جنيه للشراء و 19.24جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي 


سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين فى بنك  فيصل الإسلامي نحو 19.18جنيه للشراء و 19.26جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكى فى البنك المركزي

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى البنك المركزي 19.17جنيه للشراء و 19.28جنيه للبيع .


أسعار الدولار اليوم في البنوك


سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (العربى الافريقى الدولى،أبوظبي التجاري ،بلوم ،المشرق، اتش اس بى سى HSBC ،أبوظبى الاول FAB، الامارات دبي الوطني،قناة السويس،المصرف العربي الدولي،التنمية الصناعية  ،الكويت الوطني،البركة ) نحو 19.16جنيه للشراء و 19.26جنيه للبيع.

 

أعلى سعر شراء الدولار


وتقدم بنوك  مصر إيران للتنمية ومصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 19.23جنيه للشراء

 

قرارات البنك المركزي

وأعلنت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعهـا  الاخير  الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.

وقال البنك المركزى إن قرار  تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية للمرة الثانية بدون أي تغيير يتوافق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط


وفى نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.


تحرير سعر الصرف

واستهدف قرار تحرير سعر الصرف  ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

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