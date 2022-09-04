أسعار الدولار تواصل الارتفاع.. وخبراء يكشفون مصير العملة الصعبة خلال الفترة القادمة

واصل سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 4-9-2022، بداية تعاملات الأسبوع الجاري، الارتفاع، حيث سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 19.18 جنيه للشراء و19.25 جنيه للبيع.

وسجلت أسعار الدولار فى مصر ارتفاعا بقيمة 4 قروش، وذلك فى أول التعاملات بعد خطاب رئيس الفيدرالي الأمريكي الجمعة الماضي، والذى أكد فيه تشديد سياساته واستمراره فى رفع سعر الفائدة، ليسجل إجمالي ارتفاع سعر الدولار في مصر بنحو 8 قروش خلال أسبوعين تقريبا.

و توقع أحمد معطي، المحلل المالي، أن يسجل سعر صرف الدولار 20 جنيها .

وأضاف “معطي”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن انخفاض الاحتياطي النقدي شهد تباطؤا، موضحا أن الاحتياطي الأجنبي المصري في شهر يونيو انخفض الاحتياطي بحوالي 2 مليار دولار في مايو انخفض بحوالي 1.6 مليار دولار، أما شهر يوليو الماضي فتراجع في الاحتياطي تراجع بـ 262 مليون دولار فقط لا غير.

أما فيما يخص الإيرادات، أشار إلى أن الصادرات غير البترولية زادت بنسبة 20 %، كما أن قناة السويس حققت أعلي إيرادات فوق 7 مليارات دولار، كما أن تحويلات المصريين في الخارج سجلت فوق 29 مليار دولار، إلى جانب أن السياحة بدأنا في التحسن وصعدنا فوق 9 مليارات دولار.

ولفت أحمد معطي المحلل المالي إلى أن مشروعات صناديق الاستثمار السعودية والإماراتية والقطرية ستدعم استقرار الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري.

أحمد معطي

وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال إنه من الصعب أن يشهد سعر صرف الدولار تراجعا مقابل الجنيه المصري إلى حد 15 جنيها.

وأوضحت رمسيس لـ صدى البلد، سبب صعوبة تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى ١٥ جنيها مصريا، لافتة إلى أن أحد هذه الأسباب يتمثل في رفع البنك الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة ما دعم سعر الدولار مقابل العملات الأخرى.

وتابعت: بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على قطاع السياحة الذي يعد من أهم القطاعات التي توفر العملة الأجنبية، بجانب سداد مصر لأكثر من 20 مليار دولار بسبب سداد فوائد وأقساط قروض.

حنان رمسيس

وأشارت إلى أن هناك بعض المتعاملين يدخرون الدولار من أجل المتاجرة والتحوط ضد اخطار التضخم والمرتبط بالقيمة الشرائية للجنيه .

ولفتت إلى أن الحديث عن وصول سعر صرف الدولار إلى 15 جنبها هي محاولة للتأثير النفسي علي المتعاملين للتخلص من الدولار وهي خدعة نفسية نقوم بها عادة مع المخاوف من انفلات سعر الدولار.

أما عن كيفية السيطرة على سعر صرف الدولار وارتفاع قيمة الجنيه المصري، أكدت الخبيرة الاقتصادية ضرورة زيادة الإنتاج للاستفادة من انخفاض قيمة العملة والبحث عن مصادر اخري لجذب السياح خلاف روسيا وأوكرانيا كالاهتمام بالسائح العربي، واستكمال برنامج الاستحواذات وتحويل الديون والودائع العربية والتي تصل إلى أكثر من 8 مليارات دولار إلى استثمارات مباشرة، ومحاولة كبح الأسواق والرقابة عليها.

وقال علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن تراجع سعر الدولار مقابل العملة المحلية لن يحدث إلا من خلال ابتكار أفكار لتشجيع المصريين على الاستثمار بالدولار خاصة المصريين بالخارج.

وأضاف “الإدريسي”، لـ “صدى البلد”، أن أفضل طريقة لجذب الاستثمار طرح الأسهم فى الشركات الحكومية للعاملين بالخارج بالدولار، وإقامة مشروعات اقتصادية يتم الاكتتاب فيها بالدولار، رفع الفائدة على الشهادات الدولارية وغيرها من الأفكار.

علي الادريسي

يذكر أن الإعلامي يوسف الحسيني، دعا المصريين إلى سرعة تبديل مدخراتهم من العملة الصعبة، وخاصة الدولار قبل يوم 15 سبتمبر، مؤكدا أن الفترة القادمة سوف تشهد تدفقات استثمارية على مصر، قائلا: "نصيحة لوجه الله، اللي عنده دولار يطلعه ويوديه البنك قبل 15 سبتمبر، محبة وجدعنة مني إلحق».

وأكد الحسيني “زمان محدش سمع الكلام، وبعدها الجميع جري يغير الدولار في البنك، طيب إلحقكوا نفسكوا قبل 15 سبتمبر”.

ويستعرض “صدى البلد”سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم، الأحد 4-9- 2022، وفقا لآخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.



سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم، الأحد، فى بنك مصرف أبوظبى الإسلامي 19.23 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم، الأحد، فى بنك مصر إيران للتنمية 19.23 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم، الأحد، فى البنك المصري لتنمية الصادرات 19.21 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.



سعر الدولار الأمريكي

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم، الأحد، فى بنوك “كريدي أجريكول وقطر الوطني” 19.19 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

كما سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم، الأحد، فى بنوك “الإسكندرية، والبنك الأهلي المتحد، وفيصل الإسلامي” نحو 19.20 جنيه للشراء و 19.22 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم، الأحد، فى بنوك الأهلى ومصر نحو 19.20 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري اليوم، الأحد، فى بنك فيصل الإسلامي نحو 19.20 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي فى البنك المركزي

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك المركزي، 19.18 جنيه للشراء و19.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

كما سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك “البركة، وبلوم، والعربي الأفريقي، وقناة السويس، والمشرق، والكويت الوطني، والتنمية الصناعية، وأبوظبي التجاري" نحو 19.16 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

أعلى سعر شراء الدولار

وتقدم بنوك مصر إيران للتنمية ومصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار مسجلا 19.23 جنيه للشراء.

قرارات البنك المركزي

وأعلنت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي خلال اجتماعها الاخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.

وقال البنك المركزى إن قرار تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية للمرة الثانية بدون أي تغيير يتوافق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وفى نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف، ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي، وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي، وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.