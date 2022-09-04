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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف السويس: استمرار فعاليات الأسبوع الثقافي السابع

أوقاف السويس
أوقاف السويس

أعلن الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الاوقاف بالسويس، عن استمرار فعاليات الأسبوع الثقافي السابع لليوم الثاني علي التوالي اليوم الأحد بمسجد الغريب بمديرية أوقاف السويس، تحت عنوان صفات المؤمنين في القرآن الكريم في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف.

وتابع راضي أنه في اليوم الثاني علي التوالي من الأسبوع الثقافي السابع، حاضر فيه الشيخ ياسر محمد عبدالله مدير الدعوة بوعظ السويس والذي تحدث عن تعدد صفات المؤمنين في القرآن .

كما حاضر كذلك الشيخ محمد سعيد منصور إمام وخطيب ومدرس مسجد سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه والذي تحدث عن صفات المؤمنين وأثرها المجتمعي  .

وشارك في اللقاء اليوم الشيخ محمد فتحي مسلم مدير الدعوة والشيخ هاني محمود فاضل مسئول الإرشاد والقارئ الشيخ إبراهيم سعد مصطفي ، وجمع غفير من رواد المسجد.

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