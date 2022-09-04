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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ذا ديبلومات: سول وواشنطن وطوكيو يبحثون الرد المناسب على تهديدات كوريا الشمالية

صدى البلد

 أكدت دورية "ذا ديبلومات" الأمريكية أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى جانب اليابان تبحث تأكيد الرد المشترك والموحد على التهديد النووي والصاروخي المتزايد لكوريا الشمالية.


وأشارت دورية "ذا ديبلومات" المتخصصة في الشأن الأسيوي في تقرير إلى لقاء مستشار الأمن القومي في سول كيم سونج هان، بنظيريه الأمريكي والياباني مؤخراً بمقر القيادة الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في هونولولو، فيما يعد هذا أول اجتماع ثلاثي شخصي بين قادة الأمن منذ تولى الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول منصبه في مايو.


وأبرز التقرير تصريحات مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية الذي حذر من إجراء كوريا الشمالية تجربتها النووية السابعة حيث سيكون الرد مختلفًا تمامًا، كما كشف النقاب أن نظيريه الأمريكي والياباني اتفقا على الرد على التجربة النووية لكوريا الشمالية بطريقة جادة.


وشدد كيم على موقف سيول المتشدد بشأن التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، وأكد أن "التعاون الثلاثي للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان سيتم تعظيمه، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، لجعل كوريا الشمالية تدرك أن قرار إجراء التجربة النووية أمرًا خاطئًا، لاسيما وأن المباحثات الثلاثية تطرق إلى إجراءات الاستجابة لتجربة نووية سابعة محتملة، لكنهم رفضوا الخوض في التفاصيل.


وأشار التقرير إلى أن الشهر الماضي، شهد عرض رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول على بيونج يانج "مبادرته الجريئة" لدعم إحياء اقتصادها المدمر بمجرد أن تتخذ خطوات نحو نزع السلاح النووي، إذ قال يون في وقت سابق الأسبوع الجاري: "نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية أمر ضروري لتحقيق سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية، في شمال شرق آسيا وحول العالم"، مؤكدًا أن بيونج يانج هي الفاعل الرئيسي الذي يجب أن يكون مسؤولًا عن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، فيما انتقدت كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، المبادرة وأطلقت تصريحات مسيئة مؤكدة أنه لن يكون هناك حوار وتعاون مع إدارة يون.


وأعربت سول من جانبها عن أسفها إزاء تصريح كيم يو جونج لأنها وحليفتها الولايات المتحدة ما زالتا تبحثان عن مساحة للحوار لاستئناف المحادثات النووية المتوقفة، وفيما شهد الخميس الماضي ختام التدريبات العسكرية المشتركة الموسعة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، التي تعتبرها بيونج يانج واحدة من "السياسات العدائية" للدولتين.


واعتبرت "ذا ديبلومات" أن كوريا الشمالية باتت مستعدة الآن لاستعراض برامجها الصاروخية المتقدمة مثل الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تُطلق من الغواصات، كما يرى مسؤولون في سول وواشنطن أن بيونج يانج في المرحلة النهائية من التخطيط لتجربة نووية سابعة، مشيرين إلى أن كيم جونج أون يمكنه إجراء الاختبار في أي وقت يريده.


وذكرت أنه مع ذلك، كواحد من أهم الأحداث هذا العام للصين- المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني - المقرر عقده في 16 أكتوبر، وقد لا تقوم بيونج يانج بأي تحركات استفزازية يمكن أن تعطل اللحظة التاريخية للزعيم الصيني شي جين بينج.

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