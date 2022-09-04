وزير الشباب والرياضة يكشف أهمية برنامج كابيتانو مصر

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن برنامج كابيتانو مصر، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مهم للغاية، حيث تهتم الدولة المصرية باكتشاف المواهب الرياضية.

وأوضح صبحى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أن الوزارة لديها مشروع كبير وضخم وهو المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ويضم 12 لعبة.

المشروعات الكبرى

وتابع: المشروع ضمن أحد أهم المشروعات الكبرى خاصة مع حالة الرواج التي تشهدها إنطلاق عدد من الاكاديميات الرياضية المهمة وبالتالي هناك شرائح اكبر لاتتاوافر لديهم فرص المشاركة في تلك الاكاديميات

وقال صبحى أن مشروع كابيتانو يعتبر بديل مهم لفكرة الكشاف حيث تختلف الاخيرة عن المشروع الجديد حيث كانت الكشافة مهمة في فترة ما لكن في ظل عدم وجود التكنولوجيا الحديثة ولم يكن هناك زخم في الاندية ومراكز الشباب ومن ثم هناك بدائل أخرى لفكرة الكشاف والتي تبنى على اسس علمية.

