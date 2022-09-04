وزير الشباب والرياضة يكشف أهمية برنامج كابيتانو مصر

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن برنامج كابيتانو مصر، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مهم للغاية، حيث تهتم الدولة المصرية باكتشاف المواهب الرياضية.
وأوضح صبحى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أن الوزارة لديها مشروع كبير وضخم وهو المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ويضم 12 لعبة.
المشروعات الكبرى
وتابع: المشروع ضمن أحد أهم المشروعات الكبرى خاصة مع حالة الرواج التي تشهدها إنطلاق عدد من الاكاديميات الرياضية المهمة وبالتالي هناك شرائح اكبر لاتتاوافر لديهم فرص المشاركة في تلك الاكاديميات
وقال صبحى أن مشروع كابيتانو يعتبر بديل مهم لفكرة الكشاف حيث تختلف الاخيرة عن المشروع الجديد حيث كانت الكشافة مهمة في فترة ما لكن في ظل عدم وجود التكنولوجيا الحديثة ولم يكن هناك زخم في الاندية ومراكز الشباب ومن ثم هناك بدائل أخرى لفكرة الكشاف والتي تبنى على اسس علمية.