موجة حر تاريخية.. فرنسا تسجل أعلى متوسط لدرجات الحرارة على الإطلاق

سجّلت فرنسا، اليوم الأربعاء، أعلى متوسط لدرجات الحرارة في تاريخها، في ظل موجة حر غير مسبوقة تضرب البلاد، بحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية «ميتيو-فرانس».

وأفادت الهيئة، بأن المؤشر الحراري الوطني- الذي يقيس متوسط درجات الحرارة النهارية والليلية عبر 30 محطة مرجعية- بلغ 30 درجة مئوية، وفق بيانات أولية، مسجلًا بذلك مستوى قياسيًا جديدًا بعد يوم واحد فقط من الرقم القياسي السابق.

وفي السياق، قال بينوا تومي، مدير العلاقات المؤسسية في هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، خلال مؤتمر صحفي اليوم: «نحن في خضم موجة حر تاريخية».

وسجّلت الهيئة درجات حرارة مرتفعة قياسية في عدة مناطق، من بينها 43.8 درجة مئوية في بالو (إقليم فيندي) وبيسوس (إقليم لاند)، فيما بلغت الحرارة في العاصمة باريس 40.3 درجة مئوية.

وتُعد هذه هي المرة الرابعة خلال 150 عامًا من القياسات التي تتجاوز فيها درجات الحرارة في باريس عتبة 40 درجة مئوية، والأولى خلال العام الجاري.

وتتسع رقعة اللون الأحمر على خريطة اليقظة الجوية التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية يوميًا، حيث من المقرر أن يرتفع عدد المقاطعات الموضوعة في مستوى الإنذار الأقصى (باللون الأحمر) إلى 72 مقاطعة اعتبارًا من ظهر غد الخميس، مقابل 58 مقاطعة اليوم الأربعاء.

يُشار إلى أن درجات الحرارة المحسوسة تفوق الدرجات المُعلنة، نتيجة عدة عوامل مناخية، من بينها ارتفاع نسبة الرطوبة وشدة الإشعاع الشمسي. كما تفتقر فرنسا في بعض مناطقها، لا سيما في المباني القديمة، إلى أنظمة التكييف، ما يزيد من حدة الإحساس بموجة الحر.