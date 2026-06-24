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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمود مسلم: «الرباعية الإقليمية» طوق نجاة للمنطقة أمام الطموح الإسرائيلي

محمود مسلم
محمود مسلم
رحمة سمير

أكد الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تحولات جيوسياسية بالغة الأهمية، مشيرًا إلى أن تداعيات الصراعات الأخيرة أعادت ترتيب أولويات القوى الدولية والإقليمية على حد سواء.
وأوضح "مسلم" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، أن الإدارة الأمريكية، في عهد الرئيس جو بايدن، كانت تتبنى سياسة خفض الاهتمام بالشرق الأوسط لصالح التركيز على شرق آسيا، إلا أن اشتعال الأوضاع في غزة، وما تلاها من حرب على إيران، أجبر واشنطن على تغيير بوصلتها والعودة للانخراط مجددًا في قضايا المنطقة، لافتًا في الوقت ذاته إلى وجود حالة من "الغضب الشديد" داخل البيت الأمريكي تجاه نتائج الحرب على إيران.


وفي سياق مواجهة التحديات الراهنة، شدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية التحالف الرباعي الذي يضم (مصر، السعودية، تركيا، وباكستان)، واصفًا إياه بأنه "وليد الأزمة" وخط الدفاع الاستراتيجي للمنطقة. 
وأضاف أن هذا التكتل يمثل "أمانًا للمنطقة" في مواجهة ما وصفه بـ "الطموح الإسرائيلي الجامح"، الذي استطاع خلال السنوات الثلاث الماضية تحقيق نجاحات ميدانية بمساعدة أمريكية، مما دفع إسرائيل لرفع سقف أطماعها الإقليمية.
وكشف مسلم عن أنباء ومؤشرات حول عقد اجتماعات مرتقبة بين دول الخليج وإيران لترميم العلاقات، مؤكدًا أن هذا التقارب، إذا تكلل بالنجاح، سيساهم بشكل جوهري في تحسين الأوضاع الأمنية والسياسية، ويخلق حالة من التوازن.

محمود مسلم الرباعية الإقليمية القوى الدولية والإقليمية الشرق الأوسط البيت الأمريكي

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