استدعاء مدير مركز طبي الكابلات والعاملين وشهود العيان لسماع أقوالهم في واقعة الاعتد.اء على طبيبة الأسنان بشبرا الخيمة

تواصل جهات التحقيق المختصة، مباشرة التحقيقات في واقعة الاعتداء على طبيبة الأسنان داخل مركز طبي الكابلات بمدينة شبرا الخيمة، حيث قررت استدعاء مدير المركز الطبي والعاملين به، إلى جانب عدد من شهود العيان، لسماع أقوالهم بشأن ملابسات الواقعة لفحصها والوصول لكافة ملابساتها.



ويأتي ذلك في إطار استكمال التحقيقات، والوقوف على تفاصيل ما جرى داخل المركز الطبي، والاستماع إلى إفادات جميع الأطراف، إلى جانب مراجعة الأدلة المتاحة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال الدكتور أحمد شوقي، نقيب أطباء الأسنان بمحافظة القليوبية، إن الطبيبة التي تعرضت للاعتداء تخضع حاليًا لعملية جراحية داخل مستشفى ناصر العام، وذلك بعد إصابتها بكسر في الساعد الأيسر، وهي إصابة تستلزم تركيب شرائح ومسامير وفقًا للتقرير الطبي المبدئي.

ووصف شوقي الواقعة بأنها اعتداء غير مقبول على طبيبة خلال أداء عملها، مؤكدًا أن ما حدث يمثل تجاوزًا خطيرًا لا يمكن السكوت عنه، خاصة أن الفريق الطبي يؤدي رسالة إنسانية ومهنية تستوجب الاحترام والحماية.