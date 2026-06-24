موقف مصري ثابت لا يتغير.. القاهرة تتمسك بضرورة تنفيذ مراحل اتفاق غزة كافة| تفاصيل

قال عبد المنعم إبراهيم، مراسل القاهرة الإخبارية، إنّ القاهرة لا تزال متمسكة بالانتقال إلى المرحلة التالية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما تتمسك باتفاق وقف إطلاق النار واتفاق شرم الشيخ وخطة الرئيس الأمريكي بالكامل.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي رعد عبد المجيد، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الجهود الحالية تركز على الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة، والتي تتعلق بإعادة الإعمار والتعافي المبكر، إلى جانب ضمان الدخول غير المشروط للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

وأوضح إبراهيم أن المساعدات الإنسانية والإغاثية لا تزال متكدسة على المناطق الحدودية في مصر، وتحديداً على أبواب معبر رفح البري، فضلاً عن المناطق اللوجستية التي خصصتها الدولة المصرية لاصطفاف وتجهيز هذه المساعدات تمهيداً لإدخالها إلى القطاع، في إطار المساعي الرامية إلى تخفيف الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان.

إرساء مبادئ السلام

وتابع، أن وزير الخارجية المصري يستقبل نيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى لغزة بمجلس السلام، في إطار التحركات التي يقودها من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة، والتمسك بخطة الرئيس ترامب للسلام، والعمل على إرساء مبادئ السلام في المنطقة وتخفيف العبء عن سكان قطاع غزة المحاصر.